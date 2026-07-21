Burnham designa como ministro de Finanzas a John Healey, responsable de Defensa con Keir Starmer

Archivo - El nuevo ministro de Finanzas de Reino Unido, John Healey. - Europa Press/Contacto/Thomas Krych - Archivo

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, ha nombrado como responsable del Tesoro británico a John Healey, quien ocupó la cartera de Defensa durante la mayor parte del mandato de Keir Starmer hasta su dimisión hace poco más de un mes por diferencias con el entonces 'premier' británico por el presupuesto en defensa.

El ahora ministro de Finanzas ocupó el cargo de secretario de Economía (2002-2005) y de Finanzas (2005-2007) mientras Tony Blair ocupaba el cargo de primer ministro británico.

Healey presentó su dimisión el pasado 11 de junio tras una disputa con Starmer y Rachel Reeves, a quien sustituye como ministra de Finanzas, al criticar que el Ejecutivo no se comprometiera con aumentar lo suficiente el gasto en defensa.

"Usted (Starmer) no ha sido capaz, y el Tesoro no ha estado dispuesto, a destinar los recursos que la nación necesita para defender al país en este momento de crecientes amenazas", lamentó Healey su carta de dimisión.

Su primera medida como responsable de Finanzas ha supuesto la rebaja de los impuestos a la energía para ayudar a lidiar con el auge en el coste de la vida en el país.

"Durante demasiado tiempo, demasiadas personas han tenido dificultades para afrontar el coste de la vida", ha señalado Healey tras presentar la medida para añadir que "la rebaja de impuestos sobre la energía anunciada hoy dará a las familias un respiro en sus facturas y les brindará cierta tranquilidad este invierno".

La decisión ha tomado por sorpresa a los mercados que apuntaban a Shabana Mahmood, secretaria de Interior, como candidata más probable y los analistas de Nomura han sostenido que el nombramiento de Healey podría indicar un compromiso del nuevo Ejecutivo con el incremento del gasto en defensa, así como una apuesta segura por el cumplimiento de las reglas fiscales.