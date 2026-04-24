La cadena textil H&M abrirá su primera tienda en Argentina en 2027 de la mano de su socia local Hola Moda

Archivo - Logo de H&M en una de sus tiendas en Berlín (Alemania). - Hauke-Christian Dittrich/dpa - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cadena textil sueca Hennes & Mauritz (H&M) ha anunciado este viernes que abrirá en 2027 su primera tienda en Argentina de la mano de su socia local Hola Moda, iniciativa que se enmarca en un plan de expansión por América Latina.

"Nos complace enormemente anunciar que continuamos nuestra expansión en Latinoamérica con la apertura de nuestra primera tienda en Argentina en 2027", según ha afirmado el consejero delegado de H&M, Daniel Ervér, en un comunicado de la página web de la empresa.

"Se trata de un paso muy emocionante y esperamos poder poner al alcance de muchos clientes del país la marca H&M y nuestro concepto de moda y calidad al mejor precio, todo ello de forma sostenible", ha añadido.

H&M abrió su primera tienda en Latinoamérica en 2012, en México. Desde entonces, también ha desembarcado en Brasil, El Salvador, Perú, Uruguay, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Panamá y Venezuela. A finales de 2026 también inaugurará su primer establecimiento en Paraguay.