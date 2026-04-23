El 61% de las viviendas en alquiler están en manos de multiarrendadores particulares y personas jurídicas

Archivo - Fachada de un edificio. - DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 61% de las viviendas del mercado del alquiler está en manos de particulares con dos o más viviendas en alquiler, personas jurídicas y entidades públicas, mientras que el resto pertenece a pequeños caseros que tienen una única vivienda alquilada, según un informe del Ministerio de Consumo, en colaboración con el CSIC, elaborado a partir del Panel de Hogares que integra información procedente del IRPF, el Impuesto sobre el Patrimonio y datos demográficos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además, el Panel de Hogares de 2023 revela que un 4,9% de la población total percibe rentas por alquiler de vivienda habitual (5,7% de la población adulta), cifra que se eleva al 9,3% en caso de medirlo por hogar.

Se trata de un porcentaje minoritario frente al volumen de inquilinos, que suponen el 20,8% de la población total o, alternativamente, el 20,2% de los hogares, según la última Encuesta de Condiciones de Vida.

El informe demuestra que más de la mitad del alquiler gestionado por particulares en España está en manos de multiarrendadores, personas que alquilan dos o más viviendas a otras personas.

En concreto, la cifra asciende al 52,8%, por lo que la figura del pequeño casero no es la predominante en nuestro país: más de la mitad del mercado de particulares está controlado por caseros que tienen dos o más viviendas en alquiler.

A MAYOR TAMAÑO DE LA CIUDAD, MÁS MULTIARRENDADORES

El predominio de caseros multiarrendadores se da en la mayor parte de las grandes ciudades en España y en concreto en aquellas con los precios del alquiler más elevados.

De esta manera, Las Palmas de Gran Canaria es la capital que presenta la mayor concentración, con el 64,9% de los caseros son multiarrendadores, frente al 35,1% que dispone de un único inmueble en alquiler. Le sigue muy de cerca Santa Cruz de Tenerife, con un 64,6% frente a un 35,4%.

Tras las capitales canarias se sitúan Palma, con un 63,1% de caseros multiarrendadores, frente al 36,9% que dispone de un único inmueble en alquiler; Barcelona, 60,8% frente al 39,2%, y Madrid, con el 56,4% frente al 43,6%.

LOS MULTIARRENDADORES AUMENTARON SU PARQUE UN 39,9%

Los multiarrendadores aumentaron su parque de vivienda un 39,9% entre 2016 y 2023, casi 10 puntos de diferencia frente a los particulares, con un avance del 30,4%. Así, en este periodo, el parque de viviendas alquiladas por particulares pasó de 1.900.883 a 2.570.845 viviendas.

Esta evolución muestra que la ampliación del parque de viviendas en alquiler no ha reforzado el peso del pequeño casero, sino el de los multiarrendadores, aunque la oferta creció de forma notable en esos años, ese crecimiento ha sido liderado por quienes ya disponían de varias viviendas consolidando una posición cada vez más dominante.