El canal Horeca representa cerca del 20% de las ventas de Coca-Cola Europacific Partners en España

Camarero escribiendo menú en pizarra de Coca-Cola. - COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El canal Horeca representa para Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) cerca del 20% de las ventas en España, lo que pone de manifiesto la "relevancia estratégica" de la hostelería para la compañía, que acaba de presentar un plan integral para dejar patente "su compromiso" con los bares y restaurantes independientes.

En el canal Horeca, según refleja Coca-Cola en un comunicado, la compañía mantiene un "claro liderazgo en refrescos", con una cuota de valor del 84,5% en el caso de los refrescos de cola, con Coca-Cola, y del 67,2% en el conjunto de refrescos.

En contexto, el mercado español cuenta con alrededor de 163.000 bares, según el Anuario de Hostelería de España 2024, en su mayoría negocios independientes; y el sector de la hostelería está compuesto por más de 300.000 establecimientos, una cifra que no sólo engloba a los bares, sino que también incluye restaurantes, cafeterías, hoteles y otros negocios de restauración y alojamiento.

Esta industria genera empleo para 1,76 millones de personas y alcanza un volumen de ventas de 157.379 millones de euros. Su contribución al PIB nacional asciende al 6,7% en términos de valor añadido, ha recordado Coca-Cola.

Así, CCEP lanza la estrategia 'Somos bares', con la que pretende reforzar su compromiso con lo que denominan la hostelería fragmentada. Es una estrategia que "reconoce y pone en valor" el papel social, cultural y económico de estos establecimientos en España.

Esta iniciativa se articula en torno a cuatro pilares estratégicos --cercanía y acompañamiento al pequeño hostelero, propuesta diferencial, digitalización y conocimiento del consumidor y envase de vidrio como palanca de valor--.

Al hilo de ello, el director asociado de Desarrollo de Negocio Horeca en Coca-Cola Europacific Partners Iberia, David Ocaña, ha defendido que 'Somos de bares' es "un modelo basado en la cercanía, el acompañamiento constante y el conocimiento profundo del entorno y de la realidad de los pequeños hosteleros". Su propósito es "apoyar de forma sostenible la actividad de un sector que sigue siendo uno de los motores esenciales del país", ha señalado.

CUATRO PILARES ESTRATÉGICOS

La iniciativa 'Somos de bares' se ha articulado en torno a cuatro pilares estratégicos. En primer lugar, la cercanía y el acompañamiento local se han apoyado en una estructura operativa y comercial de gran capilaridad, con más de 55 oficinas comerciales, que le ha permitido a la compañía estar presente en el día a día de los bares de barrio y de las áreas rurales.

Como detalla la compañía, cada mes, los desarrolladores de mercado de CCEP han realizado más de 92.000 visitas a establecimientos de hostelería, fomentando una escucha activa que ha permitido conocer la realidad de cada negocio y diseñar de manera conjunta una oferta personalizada diferencial para "atraer consumidores e incrementar la frecuencia de las visitas", a lo que se han sumado más de 170.000 tomas de pedidos y entregas al mes.

El segundo pilar, la propuesta diferencial adaptada a cada establecimiento, se ha apoyado en la segmentación del mercado, adaptando el porfolio de bebidas y envases, los materiales de activación y los equipos de frío a las características y necesidades de cada bar.

En esta personalización se ha incluido la oferta de materiales para sus terrazas, con la previsión de entregar este año un total de 7.500 terrazas --mesas, sillas y sombrillas-- y el apoyo desde 2022 a más de 38.000 establecimientos con este material.

El tercer eje, centrado en la digitalización y el conocimiento del consumidor, ha completado la propuesta con un análisis continuo del mercado apoyado en Data Analytics, que ha permitido entender los cambios en los hábitos de consumo, optimizar la planificación de ventas y operaciones y mejorar las previsiones de oferta y demanda. Este enfoque ha facilitado, por ejemplo, anticipar el impacto de las previsiones meteorológicas, identificar nuevas ocasiones de consumo, como el aperitivo, la tarde o la noche, o adaptar la oferta al crecimiento del delivery, ajustando formatos y envases a estas nuevas demandas.

Por último, el cuarto pilar, el vidrio como palanca de valor. A través del plan 'Destapa el cambio', Coca-Cola Europacific Partners ha impulsado un envase exclusivo para el canal Horeca que ha combinado "experiencia de consumo, rentabilidad para el hostelero y sostenibilidad", mediante un formato rellenable y circular, con una media de 25 vidas antes de ser reciclado, que se entrega y se recoge, facilitando su integración en la operativa diaria de los bares independientes.

El porfolio en vidrio ha permitido adaptarse a los distintos momentos de consumo, con un formato de 350 ml especialmente adecuado para las comidas y otro de 237 ml más orientado a ocasiones como el aperitivo, el tardeo o el consumo nocturno, contribuyendo así a incrementar el tráfico y el ticket medio. Desde 2023, como han detallado, más de 23.700 clientes se han incorporado al plan y el 84% de los clientes de CCEP en Horeca y canales asociados ha comprado vidrio.

Para Ocaña, "los bares de barrio y de pueblo forman parte de la vida de nuestras comunidades". Con 'Somos de bares' han querido "reconocer su papel esencial y acompañarles con una propuesta de valor que combine cercanía, conocimiento y soluciones adaptadas a cada establecimiento. Nuestro compromiso es estar a su lado, ayudarles a crecer y contribuir juntos a que sigan siendo espacios de encuentro y convivencia", ha añadido.