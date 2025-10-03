Carlos Pedreira asume desde este viernes la Dirección General de Alcampo

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Carlos Pedreira Freire, actual director de Patrimonio y Proximidad Digital de Alcampo, asume desde este viernes la Dirección General de la compañía, relevando en el cargo a Américo Ribeiro que, tras seis años en la empresa, asumirá posiciones de consejero en diferentes países donde opera Auchan Retail y la presidencia de Zenalco, la central internacional de compras de frutas y verduras de Auchan Retail.

Según ha informado la compañía, Pedreira toma la responsabilidad de guiar a Alcampo en su proceso de transformación, ya iniciado; impulsar la inversión en proyectos de futuro; consolidar un modelo multiformato y omnicanal que responda a las nuevas tendencias de consumo, y asegurar que los clientes "disfruten de una experiencia de compra ágil, personalizada y sostenible".

"Bajo su liderazgo, la compañía trabajará en su adaptación a los hábitos emergentes, fomentando espacios físicos y digitales más cercanos, convenientes y alineados con las necesidades de los consumidores, al mismo tiempo que garantiza un desarrollo responsable y con visión de largo plazo", ha destacado Alcampo en un comunicado.

Carlos Pedreira comenzó su trayectoria en Alcampo en 2021, asumiendo entonces, junto a Ribeiro, la responsabilidad de preparar la transición planificada orientada a liderar la Dirección General de la compañía. Con anterioridad, desempeñó puestos directivos tanto en Auchan Retail como en otras empresas.

Pedreira, de 48 años, es licenciado en Derecho por la Universidade da Coruña, donde cursó también un posgrado de Dirección y Gestión de Empresas así como formación en Derecho Internacional, estudios que completó en la Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Tras experiencias en otras empresas, ingresó en Kiabi donde desempeñó diversos puestos como responsable Jurídico y Expansión, director jurídico del Grupo en Francia y CFO de ITFAS, la central de compras del Grupo Kiabi, ubicada en Hong Kong hasta el año 2017.

En ese mismo año asumió la Dirección Jurídico y Fiscal de Auchan Retail Internacional, llegando a España en 2021 como director de Finanzas y Patrimonio. Posteriormente, dirigió también Proximidad Digital, que agrupa responsabilidades de dirección de Desarrollo, Técnica, Franquicias y M&A, proyectos estratégicos, e-commerce y CFC.

Por su parte, Américo Ribeiro, tras una primera etapa como emprendedor, ha dedicado toda su carrera profesional al retail alimentario. Comenzó en el Grupo Pao de Açúcar y posteriormente se integró en el grupo Auchan en 1996 tras la fusión de las dos empresas.

Ribeiro asumió en 2007 la dirección general de Auchan Portugal, cargo que desempeñó durante 10 años. En 2017 fue nombrado director general de Auchan Italia. Desde 2020, ha sido el director general de Alcampo.