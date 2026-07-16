Carmencita, proveedor de Mercadona, cierra 2025 con una facturación récord de 119 millones, un 10% más

Exterior de la nave de Carmencita en Novelda (Alicante) - CARMENCITA

ALICANTE, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La empresa de especias Carmencita, proveedor de Mercadona, McDonald's y Starbucks, ha cerrado el ejercicio de 2025 con una facturación de 119 millones de euros, alrededor de un 10% más que en el anterior, cuando registró 108 millones de euros, por lo que este indicador crece en 11 millones y supone "una cifra récord", han indicado fuentes de la compañía en un comunicado.

En este sentido, han señalado que ha obtenido "una nueva mejora de sus resultados económicos" y ha consolidado, "por cuarto año consecutivo, su posición de liderazgo en el mercado español". "Tres de cada cinco referencias de especias que se consumen en España son fabricadas por la compañía alicantina, gracias, en parte, a su alianza con Mercadona", han remarcado.

La empresa ha explicado que logra actualmente una cuota del 60% del mercado de especias en volumen. En la categoría de edulcorantes, su cuota se sitúa en el 50%, "lo que supone que uno de cada dos productos comercializados en España procede de sus instalaciones".

Asimismo, ha agregado que "la mejora ha sido todavía más significativa en términos de rentabilidad". Así, ha continuado, el beneficio antes de impuestos ha crecido un 56% hasta superar los 8 millones de euros.

Según Carmencita, "estos resultados responden a una cultura empresarial basada en la reinversión de los beneficios y en el fortalecimiento constante" de su estructura productiva. En los últimos años, ha precisado, ha destinado más de 30 millones de euros a nuevas infraestructuras, tecnología y mejoras orientadas a "incrementar su capacidad, optimizar los procesos y ganar eficiencia", y, "solo durante 2025, la inversión ha superado los cuatro millones de euros, frente a los 3,1 millones del ejercicio anterior".

NUEVO CENTRO LOGÍSTICO

Dentro de este proceso de inversión, la compañía ha estrenado un nuevo centro logístico en Torrellano, que pertenece a la ciudad alicantina de Elche. Según ha subrayado, se trata de "una ubicación estratégica" que le permitirá "disponer de un mayor control" sobre sus operaciones, "ganar independencia" y "mejorar la flexibilidad tanto en el almacenamiento como en el servicio" a sus clientes.

Las instalaciones cuentan con 10.500 metros cuadrados (m2) construidos, diez muelles de carga y descarga y capacidad para almacenar alrededor de 13.000 palets. Cree que la nueva plataforma representa "un paso importante dentro del plan de modernización y ampliación de las infraestructuras".

Por otro lado, la internacionalización sigue siendo otro de sus "grandes motores de crecimiento", ya que, según ha destacado, las exportaciones representan ya el 30% de las ventas y la compañía está presente en más de 70 países.

Como reconocimiento a esta "trayectoria exterior", Carmencita forma parte del Foro de Marcas Renombradas Españolas, organización que reúne a algunas de las empresas "con mayor proyección internacional del país".

En el mercado nacional, la marca está presente en la mayoría de las principales cadenas de distribución. Una de sus prioridades de crecimiento se encuentra ahora en el canal Horeca, de hostelería, restauración y cafeterías, donde continúa ampliando su presencia y desarrollando soluciones adaptadas a las necesidades de los profesionales, ha indicado.

En esta línea, Carmencita mantiene su relación con McDonald's para el desarrollo de nuevos sazonadores y ediciones limitadas. La compañía también ha alcanzado un "relevante acuerdo" de colaboración con Starbucks en el ámbito de las especias para café.

"INNOVACIÓN"

Según la mercantil, la "innovación" continúa siendo uno de sus "ejes centrales" de estrategia. Ante el crecimiento de nuevos hábitos de consumo y de una cocina "más rápida, práctica y saludable", la marca ha desarrollado una gama de sazonadores "especialmente concebidos para freidoras de aire, con referencias destinadas a verduras, patatas, pescado y pollo".

A esta propuesta se suma una nueva línea de 'toppings', pensada para aportar textura, sabor y "personalidad" a los platos terminados. Esta colección permite "transformar de manera sencilla recetas cotidianas, platos preparados y propuestas de comida a domicilio, y responde a la demanda de consumidores que buscan resultados más atractivos con un gesto rápido y fácil", ha recalcado la empresa.

Carmencita cuenta con una plantilla de 460 personas, frente a las 446 del ejercicio anterior, lo que supone la incorporación de 14 nuevos profesionales. La empresa mantiene desde 2011 un plan de igualdad, que se encuentra ya en su quinta edición, ha señalado.

Además, toda la plantilla dispone de una jornada laboral reducida de 37,5 horas semanales, una medida que "refuerza el compromiso" de la compañía con "la conciliación y el bienestar de las personas que forman parte del proyecto", han apuntado las mismas fuentes.

La compañía ha apuntado que mantiene una "estrecha vinculación" con la formación gastronómica y con la difusión de la cultura del sabor. En este ámbito, colabora con la Universidad de Alicante (UA) a través de la Cátedra Carmencita de Estudios del Sabor y participa en algunos de los "principales" centros de formación culinaria del país.

Carmencita es, además, patrocinadora de Basque Culinary Center, MOM Culinary Institute y Gastronomy and Culinary Management Campus (Gasma), y colabora con la Red de Centros de Turismo de la Comunitat Valenciana (CdT).

La compañía ha abundado en que su "compromiso" se extiende también al ámbito social, ya que colabora "de forma activa y económica" con diferentes asociaciones y proyectos solidarios, entre los que destaca Alicante Gastronómica Solidaria, iniciativa dedicada a la elaboración y distribución de menús y a la atención de personas y colectivos en situación de vulnerabilidad.