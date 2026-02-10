Carnaval de Cádiz: Noche a 415 euros de media y 98% de alojamiento reservados en eBooking

Archivo - Actuación de ganadores del Carnaval de Cádiz en el Auditorio Riberas del Guadaíra de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA - Archivo

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El precio por reservar una noche en Cádiz por Carnaval cuesta 415 euros de media en eBooking, que señala que el 98% de los alojamientos ya están reservados en la plataforma, lo que ha encarecido la tarifa de las pocas plazas que quedan disponibles, según un comunicado.

En el caso de Santa Cruz de Tenerife (Canarias), la ocupación se sitúa en el 95%, mientras que los alojamientos que todavía están disponibles tienen un precio medio cercano a los 370 euros por noche.

Por su parte, en Badajoz (Extremadura), reservar el precio medio de las habitaciones disponibles es de 255 euros/noche, con una ocupación algo menor en términos porcentuales, del 88%.

Si bien, desde la compañía explica que en números totales esto significa que solo quedan una decena de habitaciones disponibles, dado que la oferta hotelera es mucho más reducida en dicha ciudad.