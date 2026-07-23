Carrefour facturó un 2,7% más en España en la primera mitad del año, hasta los 5.726 millones

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MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El gigante francés de la distribución Carrefour registró una facturación en España de 5.726 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone aumentar sus ingresos en un 2,7% respecto a lo anotado en el mismo periodo de hace doce meses.

Carrefour ejecutó la apertura de 44 tiendas en España durante los tres últimos meses, elevando el total a 1.654 establecimientos, mientras que el número de usuarios del Club Carrefour superó los 11 millones de socios, con un incremento de 500.000 registros en el primer semestre.

La firma gala alcanzó un aumento de sus ventas en productos de alimentación del 2,3% en términos comparables y del 2,2% en las ventas de artículos no alimenticios.

El beneficio operativo recurrente en el país aumentó un 7,3%, hasta alcanzar los 177 millones de euros en el primer semestre de 2026, frente a los 165 millones de euros del mismo periodo de 2025, lo que representa un aumento del margen de 14 puntos básicos hasta el 3,3%.

Igualmente, la compañía ha señalado que el período estuvo marcado por un "crecimiento sostenido" de los productos frescos en los hipermercados, así como por el "excelente" desempeño del formato de conveniencia y las actividades de comercio electrónico.

"En un entorno de mercado favorable, España mantuvo un excelente ritmo de crecimiento y logró una mejora en su rentabilidad", ha resaltado el presidente y consejero delegado de Carrefour, Alexandre Bompard.

RESULTADOS DEL GRUPO

El beneficio neto atribuido del grupo se situó en los 30 millones de euros, frente a las pérdidas de 401 millones que registró en el primer semestre del ejercicio pasado, y los ingresos totales alcanzaron los 40.404 millones de euros, un 2% más.

Por su parte, los costes por ventas se elevaron hasta los 32.886 millones de euros, un encarecimiento del 2,3%, mientras que el beneficio operativo recurrente creció en un 4%, hasta los 757 millones de euros.

En el mercado francés las ventas se incrementaron en un 1,1%, mientras que en Brasil cayeron en un ligero 0,1% y en el resto de países crecieron hasta en un 8,6%, lo que deja un resultado del grupo completo de un 2,1% en los primeros seis meses del año.

Entre abril y junio, el periodo estuvo marcado por un entorno macroeconómico y geopolítico "volátil", en particular, el conflicto en Oriente Próximo generó fuertes tensiones en los mercados globales y provocó un aumento en los precios de la energía y los combustibles. Ante este contexto, la actividad de Carrefour se mantuvo "dinámica", con un crecimiento de las ventas del segundo trimestre del 1,9% en términos comparables, con un crecimiento del 2,1% en alimentos y un 0,4% más en productos no alimenticios.

"El primer semestre de 2026 estuvo marcado por el lanzamiento de Carrefour 2030, un plan firmemente enfocado en los clientes y la excelencia en el comercio minorista. La dinámica de implementación es sólida, en particular en lo que respecta a la competitividad de precios, el fortalecimiento de nuestra oferta de alimentos frescos, la expansión de nuestros formatos de crecimiento y el despliegue de soluciones de IA en todas nuestras operaciones", ha destacado Alexandre Bompard.

"Partiendo de este sólido desempeño y el compromiso de todos nuestros equipos, continuamos ejecutando nuestro plan en el segundo semestre y confirmamos todas nuestras previsiones financieras para 2026", ha añadido.