Casi el 40% de las empresas españolas prevé aumentar contrataciones en 2025, según directores de RRHH

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 39% de las compañías españolas prevé incrementar contrataciones este año, frente a un 14,8% que anticipa reducciones, según revela el 'Informe EP+D 2025', elaborado por la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos (AEDRH) con EUDE Business School, CRHEO Recursos Humanos y Foro Inserta Responsable.

Sin embargo, el estudio revela que el 20% de los procesos de selección no llega a completarse por falta de perfiles adecuados, lo que para AEDRH evidencia un "fuerte desajuste" entre oferta y demanda de talento.

"Estamos ante un talento extremadamente exigente y unas empresas que empiezan a ver problemas en reclutamiento, selección y compromiso. Vivimos una encrucijada: tenemos tasas de paro inasumibles y, al mismo tiempo, organizaciones que no consiguen el talento necesario ni pueden responder a las nuevas demandas de la fuerza laboral", ha expresado el director de Recursos Humanos en Hipoges y miembro de la Comunidad de Talento y Liderazgo de AEDRH, Juan Neble Hasta.

Los datos reflejan que los sectores con mayor dinamismo son tecnología, logística, energías renovables y salud, mientras que los perfiles más solicitados incluyen 'digital analyst', ingenieros de proyectos, expertos en ciberseguridad, 'project developers' y profesionales sanitarios.

EL 35% DE LAS EMPRESAS AUMENTARÁ LA CONTRATACIÓN DE TALENTO SÉNIOR

La asociación ha recalcado que la "guerra por el talento" se consolida como uno de los grandes desafíos empresariales. En este contexto, las compañías valoran especialmente el liderazgo transformador, la adaptabilidad, la orientación al aprendizaje y la visión estratégica.

Por otro lado, la flexibilidad laboral se ha convertido en un "factor crítico", ya que el 77% de las empresas afirma que condiciona sus procesos de selección.

Además, el 35% vaticina que aumentará la contratación de talento sénior, reflejando una tendencia "hacia equipos intergeneracionales más equilibrados".

Dentro del ámbito educativo, la Formación Profesional (FP) se posiciona como el sistema más alineado con las necesidades reales del mercado (33,5%), por delante de la universidad (16,5%).

LA IRRUPCIÓN DE LA IA, ALGO QUE GENERA "INQUIETUD"

AEDRH ha remarcado que la irrupción de la inteligencia artificial (IA) genera "inquietud", pero también una "gran oportunidad de evolución".

En esa línea, ha apuntado que el 79% de las empresas considera que la IA impulsará el 'reskilling' y la reconfiguración de competencias, reforzando "la necesidad de aprendizaje continuo y la actualización tecnológica de las plantillas".

El estudio, a su vez, muestra una tendencia hacia perfiles híbridos, que combinen habilidades técnicas y 'soft skills'. "La transformación digital se está llevando a cabo más rápido de lo que las empresas están siendo capaces de manejar. La IA está cambiando todo. Esto nos obliga a los responsables de la gestión de personas a actualizarnos", ha valorado el responsable académico del área de Recursos Humanos en EUDE Business School, Paolo Lombardo Expósito.

La mejora en idiomas también marca una diferencia competitiva, puesto que el porcentaje de compañías que considera bien preparados a los candidatos en este ámbito ha subido del 39% al 69%.

El 'Informe EP+D 2025' concluye que el futuro del empleo en España no será únicamente tecnológico, sino "profundamente humano". AEDRH ha subrayado que "el reto no es solo atraer talento, sino saber desarrollarlo, fidelizarlo y ofrecerle propósito en un entorno de cambio constante".

"El equilibrio entre innovación y propósito, formación continua y flexibilidad, y liderazgo transformador y bienestar será la clave para construir organizaciones sostenibles y competitivas", ha sostenido la asociación.