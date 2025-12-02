CCOO solicita una "reunión urgente" con las administraciones sobre la peste porcina y su impacto en el empleo

Archivo - El secretario general de CCOO, Unai Sordo. - Víctor Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Industria ha solicitado este martes una "reunión urgente" con las administraciones públicas sobre la peste porcina y su impacto en el empleo para trasladar de manera directa las actuaciones que considera "imprescindibles" tras la aparición del brote de Peste Porcina Africana (PPA) en Cataluña.

En concreto, tal y como ha indicado en un comunicado el sindicato, la detección de esta enfermedad ha provocado el "bloqueo de exportaciones y un riesgo real de paralización de la actividad, poniendo en peligro miles de puestos de trabajo en la cadena productiva del porcino".

Así, la organización liderada por Unai Sordo ha advertido de que "la inacción o la falta de coordinación entre instituciones podría traducirse en despidos, pérdida de ingresos y un impacto económico que afectaría de lleno a cientos de familias trabajadoras".

Por este motivo, CCOO de Industria ha reclamado la puesta en marcha "inmediata" de un paquete de medidas que proteja el empleo, los salarios y la estabilidad del sector. Entre las actuaciones que el sindicato exige se encuentran la aceleración por parte del Gobierno de acuerdos bilaterales para que los países vetados acepten productos de zonas no afectadas ('regionalización'), reduciendo el impacto laboral o que se pongan en marcha los ERTEs de fuerza mayor que garanticen el mantenimiento de los salarios.

Asimismo, han exigido a la administración la prohibición de despidos asociados al brote mientras dure la crisis sanitaria, así como ayudas económicas y fondos sectoriales para proteger los puestos de trabajo mientras dure la crisis. Igualmente, CCOO ha reclamado protocolos de bioseguridad reforzados en granjas y plantas de procesado e información clara y coordinación con el sector para minimizar el impacto laboral.

Por último, la sección de Industria ha subrayado que la prioridad debe ser proteger a las personas trabajadoras y evitar que sean ellas quienes paguen las consecuencias de una crisis sanitaria. "No se puede permitir que un brote sanitario derive en despidos o pérdida de derechos laborales, por lo que as autoridades deben actuar de inmediato", ha recalcado el sindicato.