CEAV no detecta un alto volumen de cancelaciones a Marruecos, pero sí un descenso en las nuevas reservas

José Manuel Lastra, nuevo presidente de CEAV - CEAV

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), José Manuel Lastra, ha señalado que el sector no está detectando por el momento un volumen significativo de cancelaciones de viajes a Marruecos desde España, aunque sí observa "un descenso en el ritmo de nuevas reservas" hacia el destino.

Lastra ha explicado que CEAV está siguiendo "de cerca" la evolución de la situación y ha expresado su preocupación por el descenso de las nuevas reservas, al tiempo que ha deseado que la situación en Ceuta "se resuelva cuanto antes" y pueda recuperarse la normalidad, también en lo que respecta a la actividad turística y a la reserva de viajes a través de las agencias.

Marruecos es un destino de "gran interés" para el viajero español, con casi cuatro millones de españoles que viajan anualmente al país vecino, según ha señalado el presidente de CEAV.

Asimismo, Lastra ha indicado que Marruecos también es un destino de interés para diferentes mercados latinoamericanos que son atendidos desde agencias y turoperadores españoles. En este caso, ha asegurado que estos mercados "siguen reservando con normalidad", mientras que sí se observa "cierto retraimiento en el mercado nacional".