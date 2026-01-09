Cementos Portland vende su participación en Keystone Cement por 105 millones y logra plusvalía de 55 millones

Archivo - Fábrica de Cementos Portland - CEMENTOS PORTLAND - Archivo

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cementos Portland Valderrivas, participada al 99,52% por Inmocemento y cabecera del área de cemento del grupo, ha llegado a un acuerdo vinculante junto a sus socios en Keystone Cement para la venta del 100% del capital de esta sociedad a Titan America por un precio aproximado de 310 millones de dólares (266,2 millones de euros).

Keystone Cement está participada en un 45% por Cementos Portland, en un 41% por Fortaleza USA y en un 14% por Trituradora y Procesadora de Materiales Santa Anita.

Según ha precisado Cementos Portland en una comunicación remitida este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con la venta de su participación, neta de deuda, ingresará cerca de 123 millones de dólares (105,6 millones de euros) y obtendrá una plusvalía próxima a los 64 millones de dólares (casi 55 millones de euros).

Se prevé que el cierre completo de la operación tenga lugar en el segundo semestre de 2026.