Cepyme pide aumentar la vida media de las empresas y calcula que triplicándola el PIB crecería un 1,2%

GUADALAJARA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, ha reclamado sumar fuerzas de cara a conseguir que la vida media de las pequeñas y medianas empresas en España se triplique hasta llegar a niveles europeos, pasando de 4 a 12 años, calculando que, en caso de conseguirlo, el PIB podría crecer un 1,2%, la recaudación se dispararía y el ritmo exportador iría al alza.

En un desayuno informativo desde Guadalajara, Cuerva ha lamentado que más de la mitad de las empresas desaparezca pasados los tres años desde su creación. Según sus cálculos, llegando a la media europea de duración de empresas, aumentaría también el tamaño de las sociedades.

Durante el encuentro con periodistas, Cuerva ha hablado de los "problemas" que afectan a la pequeña y mediana empresa, como el de la morosidad, con "una deuda comercial que se va al 70% de demora", lo que supone una carga más para las entidades.

Con la situación actual, Cuerva ha reclamado "certidumbre", ya que las sociedades "no viven de titulares de periódico". "No nos valen 12.000 millones de ayudas si luego no se consumen. Nosotros gestionamos empresas con certidumbre y a medio y largo plazo, pero tenemos un grave problema, necesitamos un tablero de juego para ser capaces de desarrollar nuestra actividad, porque la falta de certidumbre se traduce en problemas", ha indicado.

Ha reivindicado también más agilidad a la hora de poner en marcha la canalización de fondos europeos; del mismo modo que ha exigido que las ayudas directas a los empresarios sean más generalizadas "y no tan selectivas" para que puedan acceder todas las empresas.

"Que no repitan con los fondos europeos el fracaso de las ayudas a las pymes. El 40% de ellas han sido devueltas y no han llegado a su objetivo. No cometamos el mismo error", ha zanjado.