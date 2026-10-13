La checa CSG entra en el sector espacial tras comprar una participación mayoritaria del 9,5% en MDA Space

Espacio. - CSG

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía checa de defensa CSG, matriz de la Fábrica de Municiones de Granada, ha anunciado su entrada en el sector espacial mediante la adquisición de acciones que le otorgan una participación del 9,5% en el capital social de MDA Space, lo que convierte a CSG en el mayor accionista.

MDA Space es "una de las mayores empresas espaciales y un proveedor líder a nivel mundial de tecnologías y servicios espaciales avanzados", que cotiza en las Bolsas de Toronto (Canadá) y Nueva York (Estados Unidos), según ha explicado CSG en un comunicado este martes, en el que ha resaltado que la defensa y el sector espacial están "estrechamente interrelacionados".

De hecho, CSG ha apuntado que el desarrollo de capacidades en el ámbito espacial constituye una "extensión natural" de sus actividades actuales en los sectores de la defensa y el sector aeroespacial.

ACELERACIÓN PLURIANUAL DE LA INVERSIÓN EN EL SECTOR ESPACIAL

"Se prevé que la economía espacial mundial se triplique y alcance los 1,8 billones de dólares (1,6 billones de euros), según el Foro Económico Mundial para 2035, con compromisos que apuntan a una clara aceleración plurianual de la inversión en el sector espacial", ha detallado.

En este contexto, la firma tiene la intención de desarrollar su presencia de forma progresiva mediante una "cuidadosa asignación de capital, aprovechando la experiencia interna junto con alianzas e inversiones estratégicas selectivas".

CSG considera esta inversión "estratégica" en MDA Space como una oportunidad para explorar una posible cooperación entre ambos grupos a lo largo del tiempo.

Dicha cooperación podría incluir la coinversión en instalaciones de fabricación o montaje en Europa, la colaboración en adquisiciones estratégicas y, en general, tratar de presentar las relaciones con los clientes de CSG a MDA Space para apoyar el crecimiento internacional de esta última.

Esta inversión sigue a otras inversiones de capital riesgo a menor escala anunciadas anteriormente, realizadas a través del fondo Tech Horizons VC, en SatVu (Reino Unido) y Atmos Space Cargo (Alemania).

PARTE DE SU ESTRATEGIA GENERAL A LARGO PLAZO

En este caso, la participación en MDA Space está en manos de una filial dedicada a tal fin, tal y como ha explicado CSG, que ha indicado que esta inversión forma parte de su estrategia general a largo plazo en el sector espacial.

"CSG considera que MDA Space ofrece una combinación atractiva de solidez tecnológica, actividades diversificadas, una escala industrial consolidada y presencia tanto en los mercados comerciales como en los gubernamentales", ha señalado, anunciando asimismo la creación de un equipo espacial específico para desarrollar sus actividades a largo plazo en el sector.

Este equipo reúne a expertos de "alto nivel" procedentes de los ámbitos espacial y tecnológico, de la defensa y la seguridad nacional, así como del mercado aeroespacial y de defensa canadiense.

Estará compuesto inicialmente por los puestos de nueva creación de director de estrategia y tecnología espacial (que ocupará Ladislav Stahl, antiguo asesor espacial de la OTAN) y director espacial de desarrollo corporativo (que ocupará Filip Kocián, un experto en inversiones y desarrollo corporativo especializado en la industria espacial mundial).

A ellos se unirá Cameron McKenzie, un alto ejecutivo canadiense del sector aeroespacial y de la defensa, que asumirá la responsabilidad de las actividades y la expansión de CSG en Canadá en su calidad de asesor sénior.

El presidente del consejo de administración de CSG, Michal Strnad, ha declarado que "MDA Space es una empresa espacial muy respetada, bien dirigida, rentable y en crecimiento, con capacidades tecnológicas excepcionales y una posición diversificada en sistemas de satélites, robótica y operaciones espaciales, geointeligencia y aplicaciones relacionadas con la defensa".

"Las capacidades y la experiencia de MDA Space serán de gran relevancia a medida que CSG desarrolle su propia posición en el sector espacial en colaboración con MDA Space", ha concluido.