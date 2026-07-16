Citadel abre una posición en corto en OHLA sobre el 0,5% de su capital

OHLA - OHLA

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Citadel Securities GCS ha abierto una posición bajista en OHLA por el 0,5% de su capital, coincidiendo con la caída de casi el 10% que sufrieron las acciones de la constructora el pasado martes.

Según consta en los registros de la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV), esta posición en corto se abrió esa misma jornada por parte de la filial irlandesa de la firma de inversión estadounidense.

El martes, las acciones de OHLA cayeron cerca de un 10%, después de que los mayores accionistas de la compañía, los hermanos mexicanos Amodio, adquiriesen un 7,2% adicional a un precio casi un 10% por debajo del mercado.

Asimismo, ese día, JP Morgan ejecutó una colocación acelerada de 83 millones de acciones de OHLA, representativas del 6% de la compañía, también con un descuento del 9% sobre el precio de mercado, por 36,9 millones de euros.

Los Amodio suscribieron con JP Morgan contratos de derivados sobre las acciones para financiar su operación, lo que supuso la ejecución de esa transacción y la abultada caída en bolsa.

Actualmente, la de Citadel es la única posición abierta en corto superior al 0,5% sobre el capital de la histórica constructora, que, no obstante, acumula un alza del 17% en el valor de sus acciones en lo que va de año, hasta los 0,43 euros. En los últimos doce meses, la subida alcanza el 40%.

Luis y Mauricio Amodio, presidente y vicepresidente de OHLA, cerraron un acuerdo con otro de los principales accionistas, el también mexicano Julián Holzer, para comprar 100 millones de acciones de la compañía a un precio de 0,43956 euros.

Los Amodio controlan actualmente el 21,6% de la empresa, a la espera de que notifiquen su nueva participación tras el cierre de esta operación, que podría ascender al 28,8%. El empresario José Elías tiene una participación del 8,7%; el fondo Legal & General, del 3,1%; y el fondo Millennium, otro 2%.