La CNMC aprueba la compra de Minsait Consulting por Waterland y otras 23 concentraciones en julio y agosto

Archivo - Sede de la compañía española de defensa Indra en Arroyo de la Vega (Madrid). - INDRA - Archivo

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado durante los meses de julio y agosto un total de 24 operaciones de concentración, entre ellas la adquisición por parte de Waterland Private Equity de Minsait Business Consulting (MBC) -perteneciente a Indra-, según informa en un comunicado.

Esta se autorizó en julio en primera fase sin compromisos, ya que no supone una amenaza para la competencia efectiva.

Asimismo, durante este mes el organismo regulador dio el visto bueno, aunque con compromisos, a la compra de Clear Channel España por Atresmedia, ya que considera que los compromisos presentados por Atresmedia son "suficientes" para solucionar los problemas de competencia detectados.

SOLO UNA OPERACIÓN APROBADA EN SEGUNDA FASE

La única operación aprobada en segunda fase con compromisos y condiciones ha sido la de control exclusivo por parte de DFDS sobre determinados activos de armas necesarios para la explotación de las rutas Algeciras-Tánger Med y Algeciras-Ceuta. En enero de 2026, se acordó el inicio de la segunda fase del procedimiento al identificarse un riesgo para la competencia efectiva en los mercados de transporte marítimo regular de carga rodada y pasajeros en las rutas Sur Península-Estrecho y Sur Península-Ceuta.

Finalmente, la operación ha sido aprobada con condiciones para resolver los riesgos a la competencia identificados. Entre las operaciones aprobadas en primera fase sin compromisos figura la adquisición del control exclusivo de Siemens Logistics por la empresa Vanderlande Industries Holding, filial del grupo Toyota, sin que se hayan detectado riesgos para la competencia efectiva.

También se autoriza sin condiciones la compra por Redenergía de los activos de distribución de Eléctrica del Montsec, así como de VetPartners sobre Medivet. Igualmente, el organismo ha dado 'luz verde' en primera fase a al compra de Lucasiñas del 100% de las participaciones de Ignauro Spain y de sus filiales Unión Martín junto con sociedades de control conjunto en Marruecos y Mauritania, Silomar Alimentación y Silomar Frigorífico Industrial (Grupo Unión Martín).

VARIAS CONCENTRACIONES EN EL ÁMBITO FUNERARIO

Asimismo, la adquisición por parte de Athlos BidCo de Cartera Sidecu ha corrido la misma suerte, así como la compra de Madison Parent, una filial indirectamente controlada por Mubadala, de Clear Channel Outdoor. En el ámbito de transportes, la CNMC ha aceptado la toma de control de United Aviation Services sobre Mallorcair a través de la adquisición del 100% de sus participaciones.

Por otro lado, la compra de Mutuamad sobre Reynasa, Deep Moto, Gestisoft y Multimecánica ha sido aceptada igualmente. La adquisición por parte de Mercer de las acciones representativas del 100% del capital emitido de Altamarcam, el 20% del de Altamar Credit y el 50% del de Galdana Ventures, dos filiales de las que Altamarcam ya poseía el capital restante también ha sido aprobada.

En el ámbito de servicios funerarios, el organismo ha dado 'luz verde' en primera fase a la adquisición de control exclusivo de Pompas Fúnebres Aragón por parte de Albia, así como a la compra de Funeser sobre Tanatorio Mislata, y de Ángel Cuenca por parte de Lucem.

En el ámbito sanitario, DIF VA 4 Participations 3 B.V. puede adquirir el 93,4% de Enjoy Wellness, que se dedica al desarrollo, construcción y explotación de centros deportivos, al no ser previsible que la concentración genere obstáculos a la competencia efectiva.

El paquete de operaciones de estos dos meses se completa con la adquisición por parte de Telefónica de Lineox, la creación de una empresa por parte de Dümmen Orange SPV y SCPAG y la compra de Bankinter sobre Bankinter Investment y PPAM, todas ellas autorizadas en primera fase y sin compromisos al no apreciar la CNMC riesgos significativos para la competencia en los respectivos mercados.

Las siguientes operaciones también fueron consentidas en los mismo términos: la adquisición por parte de CEVA sobre PAACK, la compra por parte de Monarch Alternative Capital de Lune Holdings (Grupo Kem One) y la adquisición por parte de Substipharm de los activos vinculados a la comercialización en España de Sabrilex, incluyendo las autorizaciones de comercialización, propiedad intelectual, contratos y dossiers regulatorios, los acuerdos de suministro y el fondo de comercio, actualmente propiedad de Sanofi.

Fueron valoradas con el mismo resultado las operaciones de Standbyco sobre Cheque Motiva y de Grupo Palacios Alimentación sobre Ñaming, juntamente con su filial Resto Vite, dedicada preferentemente a la fabricación y suministro de sándwiches y bocadillos refrigerados bajo la denominación de 'casual food'.