La CNMC autoriza en primera fase la compra de Líder Aliment por Fragadis (Spar)

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado 'luz verde' a la compra de la compañía extremeña Líder Aliment por parte de Fragadis, que opera bajo las enseñas Spar, EuroSpar y Economy Cash, siendo una alianza sumará una facturación estimada de 700 millones de euros, según consta en los registros del organismo, consultados este lunes por Europa Press.

De hecho, la autorización se formalizó el miércoles 10 de septiembre, casi 10 días después de la entrada de la notificación para el estudio de esta transacción.

Lider Aliment se une a la firma catalana Fragadis con el objetivo de liderar la consolidación de los supermercados Spar dentro del sector del retail español.

Ambas empresas anunciaron el pasado 28 de julio su unión estratégica, marcando un hito relevante en su trayectoria empresarial y con la meta común de fortalecer su presencia en el sector de la distribución alimentaria bajo la enseña Spar.

Esta operación representará un paso decisivo en la evolución de ambas compañías, que desean sumar sus trayectorias, recursos y capacidades operativas dentro de una misma estructura organizativa, basada en una visión compartida y metas comunes.

Asimismo, el acuerdo permitirá una integración plena de sus actividades, impulsando una nueva etapa de expansión, eficiencia y crecimiento sostenible.

Gracias a esta unión, Fragadis consolidará su presencia en el panorama nacional, conectando la actual zona de influencia en el arco mediterráneo con la fuerte implantación territorial de Lider Aliment en el suroeste peninsular.

Esta sinergia potenciará el acceso a nuevos mercados, el desarrollo de proyectos de modernización y la ejecución de inversiones estratégicas, con una clara orientación hacia la innovación y la mejora continua del servicio al cliente.

La nueva estructura conjunta fortalecerá la propuesta comercial del grupo, ofreciendo a los consumidores una experiencia de compra moderna, competitiva y adaptada a sus necesidades, en más de 400 puntos de venta repartidos por todo el país.

Además, contará con dos grandes plataformas logísticas de 25.000 metros cuadrados cada una, que asegurarán una gestión eficiente y robusta de la cadena de suministro, así como la capacidad de afrontar ambiciosos planes de futuro.

FACTURACIÓN ESTIMADA DE 700 MILLONES DE EUROS

En cifras, la alianza sumará una superficie de venta conjunta superior a los 250.000 metros cuadrados y una facturación estimada de 700 millones de euros, al tiempo que la plantilla conjunta superará los 4.700 empleados.

Lider Aliment, con sede en Zafra (Badajoz), aportará al proyecto más de dos décadas de experiencia en el sector de la distribución, con una sólida implantación en Extremadura y Andalucía a través de una red de más de 200 supermercados Spar y EuroSpar entre propios y franquiciados, que se sumarán a los 220 establecimientos de Fragadis, 186 establecimientos Spar y EuroSpar y 31 supermercados Economy Cash, consolidando su liderazgo en el arco mediterráneo y respaldado por una facturación anual superior a los 500 millones de euros.