La CNMC cree que la conectividad por cables submarinos fuera de la Península es "razonablemente buena"

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha considerado que la conectividad mediante cables submarinos en los territorios extrapeninsulares es "razonablemente buena" y que la disponibilidad de servicios es, en general, comparable a la de la Península.

Así lo pone de manifiesto en un informe sobre la situación competitiva, la cobertura de redes fijas y móviles (incluido 5G) y, especialmente, el papel que juegan los cables submarinos nacionales en garantizar la conectividad de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla con la península a través de cables submarinos.

En las islas de mayor tamaño, los datos recogidos por la CNMC muestran que la situación general es "positiva" en términos de cobertura y disponibilidad de servicios.

En cambio, el informe evidencia que las islas de menor tamaño tienen menores niveles de cobertura tanto de fibra como de 5G que la media española, pero "similares en todo caso" a los de otras zonas rurales de la Península.

Por su parte, Ceuta y Melilla destacan por disponer de una cobertura casi completa de banda ancha de alta velocidad, "mejor que la media española y muy superior a la media europea".

La CNMC ha recordado que en 2015 emitió un informe previo en el que planteaba la necesidad de desplegar un segundo cable submarino para dotar de redundancia a la conectividad de la isla de El Hierro, conectada por un único cable de Telefónica.

El organismo ha remarcado que, aunque El Hierro sigue conectada por un solo cable, ya está en marcha un proyecto de Canalink para desplegar ese segundo cable (su entrada en funcionamiento está prevista para 2026), por lo que su principal recomendación realizada en 2015 "está en vías de cumplirse".

"En cualquier caso, dado que cada operador cuenta con un único cable en la ruta, podría ser oportuno que consideren la posibilidad de alcanzar acuerdos de intercambio de fibra, con el fin de evitar interrupciones del servicio en caso de rotura de alguno de los cables. Esta cuestión depende de la negociación entre las partes y, en todo caso, esos acuerdos deben respetar la normativa de competencia", ha sugerido la CNMC.

La CNMC también ha constatado que algunos cables submarinos presentan "una cierta antigüedad", por lo que "cabría esperar su renovación en el medio plazo".