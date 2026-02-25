La CNMC declara que Apple y Amazon han incumplido la orden de cesación establecida en el sancionador de 2023

Archivo - La presidenta de la CNMC, Cani Fernández, durante la primera jornada del VI Foro Internacional Expansión, en el Parador de Alcalá de Henares, a 21 de mayo de 2025, en Alcalá de Henares, Madrid (España) - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha declarado que Apple y Amazon incumplieron la orden de cesar las conductas anticompetitivas impuesta en su resolución sancionadora de 2023, según ha informado este miércoles el organismo presidido por Cani Fernández.

En julio de ese año, el organismo multó a ambas compañías con 194,15 millones de euros por incluir cláusulas restrictivas en los contratos que regulaban las condiciones de Amazon como distribuidor de Apple.

El pasado 1 de octubre, el Consejo de la CNMC constató que las empresas no habían puesto fin a dichas prácticas hasta mayo de 2025, tras recibir la propuesta de incumplimiento de la Dirección de Competencia.

Además, el Consejo instó a esta Dirección a incoar un nuevo expediente sancionador por indicios de infracción, sin que ello prejuzgue el resultado final del procedimiento.

La resolución ha sido recurrida ante la Audiencia Nacional y está pendiente de sentencia.

EFECTOS EN EL MERCADO

Las cláusulas tuvieron los siguientes efectos en el mercado: restringieron injustificadamente el número de revendedores de productos Apple en la web de Amazon en España, limitaron los espacios publicitarios donde podían anunciarse productos competidores de Apple en dicha plataforma e impidieron que Amazon dirigiera campañas de marketing a clientes de productos de Apple para ofrecerles alternativas de otras marcas.

Asimismo, en su resolución de 2023, la CNMC instó a Apple y Amazon a que adoptaran las medidas necesarias para cesar en sus conductas anticompetitivas.

Las cláusulas que restringían el número de revendedores de productos Apple en Amazon y que limitaban los espacios publicitarios de Amazon para los competidores de Apple fueron eliminadas en mayo de 2025.