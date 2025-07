COAG participa este miércoles en la movilización del campo europeo en Bruselas para exigir una PAC fuerte

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) se desplazará este miércoles 16 de julio a Bruselas para participar en la marcha simbólica en defensa de un presupuesto europeo sólido para la futura Política Agraria Común (PAC), según informa en un comunicado.

En concreto, esta acción de protesta, a las que están convocados agricultores y ganaderos de toda la UE, pretende lanzar un mensaje claro y rotundo a las instituciones europeas de que "sin una PAC fuerte, común y bien financiada, no hay seguridad alimentaria en Europa".

Un acto que comenzará a las 14.00 horas en la Place du Luxembourg, desde donde arrancará una marcha simbólica a las 14.30 horas. La acción culminará frente al edificio Berlaymont, sede de la Comisión Europea, entre las 15.15 y las 16.00 horas, donde la CE presentará su propuesta de perspectivas financieras de la UE para el periodo 2028-2034 y de reforma de la PAC.

"El presupuesto de la UE no es un asunto técnico, sino profundamente político. Si no se protege financieramente la PAC, corremos el riesgo de que se derrumbe como un castillo de naipes. Las transiciones ecológica, digital y económica que se nos exigen no pueden realizarse sin un apoyo claro, estructurado y suficiente", ha subrayado el representante de COAG en el Comité Económico y Social Europeo, Jaume Bernis.

Desde COAG, rechazan "firmemente" cualquier intento recorte y de disolución de la PAC en un fondo único, avanzar hacia su renacionalización o presentar de forma precipitada una nueva propuesta para la PAC post-2027 sin garantías presupuestarias, mecanismos de gobernanza claros ni consulta con el sector agrario.

De esta forma, la organización agraria estará el 16 de julio en Bruselas para "defender el modelo agrario profesional, social y sostenible" que vertebra el medio rural europeo y garantiza alimentos sanos, seguros y de calidad para toda la ciudadanía.