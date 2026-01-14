Cobras entre el SMI y 18.276 euros pero no declaras la Renta: por qué podrías estar perdiendo dinero

Archivo - (Foto De ARCHIVO) Declaración De La Renta, AEAT, Impuestos, Tributación, Tributar, Hacienda. EUROPA PRESS 11/5/2015 - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) - Los trabajadores que perciban el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2025 no estarán, en muchos casos, obligados a presentar la Declaración de la Renta, pero es recomendable que lo hagan si su nómina ha soportado retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), ya que en algunos casos tendrán derecho a la devolución de dichas cantidades.

El salario mínimo en 2025 se situó en 16.576 euros brutos anuales, lo que supone 1.381 euros brutos en doce pagas. Para este año, el Ministerio de Trabajo ha propuesto una subida del 3,1%, hasta los 1.424 euros brutos en 12 pagas (17.094 euros brutos anuales), sin tributación en el IRPF, partiendo de la propuesta del comité de expertos.

Para el ejercicio fiscal de 2025, que es el que debe declararse este año, Hacienda introdujo una deducción fiscal sobre la cuota íntegra del IRPF por la cantidad exacta que cada trabajador perceptor del SMI hubiera pagado en 2025. De forma que, en la práctica, los trabajadores que perciben este salario no soporten tributación efectiva en el IRPF, pudiendo recuperar total o mayoritariamente las retenciones soportadas, aunque para ello es obligatorio que hagan la Declaración de la Renta.

¿DE CUÁNTO ES LA DEDUCCIÓN PARA LAS RENTAS MÁS BAJAS?

En concreto, Hacienda aprobó una reforma fiscal para quienes perciben el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2025, y que a su vez, beneficia también con deducciones de forma gradual a los que ingresan menos de 18.276 euros anuales para evitar lo que se conoce como 'error de salto' y que estos ciudadanos que cobran un poco más que el SMI no se ven perjudicados con un alza fiscal.

La deducción es de 340 euros anuales cuando los rendimientos son inferiores al SMI de 16.576 euros y se va rebajando progresivamente hasta los 18.276 euros.

Para quienes tengan rendimientos íntegros del trabajo superiores al SMI pero inferiores a 18.276 euros anuales, la deducción consiste en restar a esos 340 euros el resultado de multiplicar por 0,2 la diferencia entre los rendimientos íntegros del trabajo y 16.576 euros anuales.

La fórmula para calcular la deducción es la siguiente:

Deducción = 340 euros - 0,2 x (tus rendimientos - 16.576 euros)

Por ejemplo, si el salario anual de un contribuyente es de 17.200 euros, la diferencia con el SMI es de 624 euros. Al multiplicar esa cantidad por 0,2 (634 euros x 0,2 = 124,8 euros) y restarla a los 340 euros, da como resultado una deducción de 215,2 euros en la Declaración de la Renta, lo que reducirá la factura fiscal.

¿ESTOY OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE LA RENTA?

Los contribuyentes con rendimientos íntegros del trabajo procedentes de un único pagador no están obligados a declarar si el importe es inferior a 22.000 euros anuales. Además, dentro de estos rendimientos del trabajo se incluyen las pensiones.

Pero si se cobra el SMI o algo por encima (hasta el límite mencionado de 18.276 euros brutos anuales), conviene hacer la Declaración de la Renta, aunque no sea obligatorio, para que se pueda aplicar la deducción y rebajar la factura fiscal. Más información, aquí.

¿POR QUÉ NO SE ELEVA EL MÍNIMO EXENTO HASTA EL NUEVO SMI?

El Gobierno ha optado por esta fórmula de la deducción para dejar exentos a los perceptores del SMI en lugar de elevar el mínimo exento del IRPF hasta la cuantía anual de este salario, ya que, según los cálculos de Hacienda, esta otra fórmula tendría un coste de entre 1.700 y 2.000 millones de euros para las arcas públicas.

Ello se debe a que la pérdida de recaudación por elevar el umbral mínimo exento al nuevo SMI no solo estaría ligada a lo que Hacienda dejaría de ingresar por eximir del IRPF a los perceptores del salario mínimo, sino también por los ajustes en el impuesto para no perjudicar a las rentas más bajas.

De hecho, el aumento del mínimo exento del IRPF al SMI en años anteriores también ha beneficiado a los salarios próximos a dicho salario, ya que en caso contrario, se produciría el conocido como 'error de salto' y tendrían que pagar retenciones mucho más elevadas, llegando a tributar un 43%, el marginal máximo del impuesto, a partir de 15.876 euros de ingresos.