Coca-Cola Europacific Partners gana 991 millones hasta junio, un 5,8% más, y reafirma previsiones

Archivo - Camión de Coca-Cola Europacific Partners - COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS - Archivo

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) obtuvo un beneficio neto contable de 991 millones de euros durante el primer semestre de este año, lo que supone un incremento del 5,8% respecto al mismo periodo de 2025, según ha informado este martes la multinacional a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, en términos comparables, el beneficio neto de la compañía aumentó un 5,9% entre enero y junio de 2026, hasta los 1.007 millones de euros, mientras los ingresos contables ascendieron a 10.724 millones de euros, un 4,4% superiores a los logrados en los seis primeros meses del ejercicio precendente.

Además, el beneficio operativo contable fue de 1.458 millones de euros, un 6,9% más, mientras que en base comparable se situó en los 1.481 millones de euros, cifra un 6,5% por encima a la registrada en el primer semestre de 2025.

"Aunque el entorno de consumo sigue siendo complejo y el impacto total de la situación en Oriente Próximo continúa siendo incierto, nuestros resultados del primer semestre demuestran la resiliencia de nuestro negocio y la fortaleza de nuestro modelo de crecimiento", ha destacado el consejero delegado de Coca-Cola Europacific Partners, Damian Gammell.

Además, la multinacional ha reafirmado sus previsiones para el conjunto del año. "Seguimos centrados en nuestras prioridades estratégicas, que incluyen ampliar la cobertura de frigoríficos, ganar más clientes y acelerar el crecimiento en Filipinas e Indonesia", ha detallado Gammell.

De cara a este año, la compañía prevé un crecimiento de sus ingresos del 3% al 4%, al tiempo que estima que sus ganancias operativas aumentaran un 7%, aproximadamente.