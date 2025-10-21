Coca-Cola gana un 29,8% más en el tercer trimestre, hasta 3.171 millones, y reitera previsiones

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El beneficio neto atribuido del gigante mundial de los refrescos The Coca-Cola Company alcanzó en el tercer trimestre de 2025 un total de 3.696 millones de dólares (3.171 millones de euros), lo que supone una mejora del 29,8% en comparación con las ganancias contabilizadas un año antes, según ha informado la multinacional de Atlanta.

Los ingresos operativos netos de Coca-Cola en el trimestre sumaron 12.455 millones de dólares (10.685 millones de euros), un 5% más que un año antes, mientras que en cifras orgánicas, que excluyen el efecto del tipo de cambio, crecieron un 6% anual, con un aumento del 6% del mix de precios.

El resultado de la compañía se benefició de la reducción del 94% en el importe de la partida destinada a otros cargos operativos, que entre julio y septiembre ascendió a 58 millones de dólares (50 millones de euros), frente a los 1.044 millones de dólares (896 millones de euros) del mismo periodo del ejercicio anterior.

Por áreas geográficas, los ingresos de Coca-Cola en Norteamérica crecieron un 4%, hasta 5.253 millones de dólares (4.506 millones de euros), mientras que en la región EMEA (Europa, Oriente Próximo y África) aumentaron un 10%, hasta 2.996 millones de dólares (2.570 millones de euros), así como un 11% en Asia Pacífico, hasta 1.506 millones de dólares (1.292 millones de euros), aunque cayeron un 4% en Latinoamérica, hasta 1.573 millones de dólares (1.349 millones de euros).

De su lado, el negocio de embotelladoras reportó a Coca-Cola ingresos de 1.346 millones de dólares (1.155 millones de euros) en el trimestre, un 2% más.

De este modo, en los nueve primeros meses de 2025, el beneficio neto atribuido de The Coca-Cola Company alcanzó los 10.836 millones de dólares (9.296 millones de euros), un 28,4% más que en el mismo periodo de 2024, mientras que los ingresos del gigante de Atlanta sumaron 36.119 millones de dólares (30.985 millones de euros), un 1,7% por encima del dato correspondiente al mismo periodo del año pasado.

Hasta septiembre, la compañía estadounidense contabilizó otros cargos operativos por importe de 202 millones de dólares (173 millones de euros), frente al impacto de 3.987 millones de dólares (3.420 millones de euros) en los nueve primeros meses del ejercicio precedente.

"Si bien el entorno general ha seguido siendo desafiante, nos hemos mantenido flexibles, adaptando los planes donde ha sido necesario e invirtiendo para el crecimiento", afirmó James Quincey, presidente y consejero delegado de The Coca-Cola Company.

Asimismo, de cara al conjunto del ejercicio la multinacional mantiene su previsión de un crecimiento orgánico de los ingresos del 5% al 6%, mientras que confía en lograr un aumento del beneficio por acción comparable de aproximadamente el 3%, frente a los 2,88 dólares en 2024.