La comisión de investigación de la CAM vuelve este lunes

Actualizado 22/09/2012 14:59:06 CET

VALENCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comisión de investigación de la CAM en las Cortes Valencianas se reanudará este lunes con tres comparecencias, las de dos exmiembros de la comisión de control de la caja y la de un exintegrante del consejo de administración.

Ésta será la décima sesión de la comisión de investigación de la CAM, que trata de aclarar el proceso que llevó a la intervención de la entidad alicantina por parte del Banco de España el pasado 21 de julio y que volverá tras el 17 de junio, cuando se interrumpió por las vacaciones estivales.

Tras pasar más de 20 personas por esta comisión parlamentaria, presidida por el viceportavoz del PP, Rafael Maluenda, para este lunes están citado a las 10.30 y a las 12.00 horas, los exmiembros de la comisión de control de la CAM, Raúl Serrano Moll y Dolores Mataix, respectivamente. Ya por la tarde, a las 16.30 horas, comparecerá el exmiembro del consejo de administración, Joaquín Longinos Marín.

Loginos Marín estaba citado el pasado 11 de junio para intervenir en esta comisión, pero no acudió porque, según dijo por la tarde cuando desde la cámara avisaron a su secretaria, se encontraba en Londres por su condición de profesor y no conocía la convocatoria, porque las Cortes la remitieron a la CAM y no a su domicilio particular.

La Mesa de la comisión de investigación de la CAM en las Cortes ha solicitado la convocatoria de un total de 18 nuevas comparecencias para retomar sus actividades tras el verano, que se desarrollarán entre el 24 de septiembre y el 29 de octubre, según consta en el escrito de la Mesa de la comisión remitida al presidente de las Cortes, Juan Cotino.