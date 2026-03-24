La compraventa de fincas rústicas cae un 2,2% en enero, según Cocampo

Archivo - Las fincas rústicas resisten mejor que la vivienda en el arranque de 2026, según Cocampo. - PRINCIPADO - Archivo

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de fincas rústicas retrocedió un 2,2% interanual en enero respecto al mismo mes de 2025, hasta las 13.854, según ha informado este martes en un comunicado Cocampo, la plataforma digital especializada en compra y venta de fincas rústicas, que ha destacado que estas fincas resisten mejor que las viviendas, cuyas compraventas han bajado en un 5% en el mismo mes.

En enero de este año se registraron 13.854 compraventas de fincas rústicas, según los datos provisionales de la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP) del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según Cocampo, esta "caída moderada" ha reflejado "una gran solidez" del mercado rústico frente a la "tendencia bajista" del mercado inmobiliario urbano.

En paralelo, las fincas rústicas se transmitieron por herencia en 13.466 ocasiones (-11,3% interanual), sumando entre todos los títulos de adquisición un total de 35.431 transmisiones (-7% interanual).

Con respecto al mapa regional, Castilla y León (2.148) y Castilla-La Mancha (2.077) volvieron a liderar la compraventa de fincas rústicas en enero, seguidas de cerca por Comunidad Valenciana (1.933) y Andalucía (1.744).

Por el contrario, las comunidades con menor número de operaciones fueron la Comunidad de Madrid con solo 167 compraventas y una caída del 18,5%, La Rioja (con 230 compraventas), el País Vasco (con 222) y Cantabria (con 203 compraventas).

Asimismo, las transmisiones por herencia mantuvieron su "importancia estructural" durante el mes, continuando la tendencia de los últimos años ligada al envejecimiento del campo y al proceso de relevo generacional.

Castilla y León encabezó nuevamente el ranking de herencias de fincas rústicas, con 2.687 herencias (aumento del 3,2% respecto al año anterior), seguida de Andalucía con 1.702 herencias (aumento del 0,7%) y Castilla-La Mancha con 1.471 herencias (-3,5%), según ha informado Cocampo.

"La crisis de acceso a la vivienda y el relevo generacional siguen impulsando la demanda, y en estas primeras semanas de marzo observamos cómo la incertidumbre geopolítica, la guerra, la fuerte volatilidad de la bolsa y las materias primas están reforzando el interés de los inversores por las fincas rústicas", ha añadido el fundador y CEO de Cocampo, Regino Coca.