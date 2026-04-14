Amparo Moraleda, primera presidenta española del consejo de administración de Airbus

La presidente de Airbus, Amparo Moraleda - JOSE IRUN - CAIXABANK

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Amparo Moraleda ha sido elegida como nueva presidenta del consejo de administración de Airbus, convirtiéndose en la primera persona española en presidir el gigante aeronáutico.

Moraleda, presente en el consejo de Airbus desde 2015, sucederá a René Obermann, quien ha comunicado al consejo su decisión de no presentarse a la reelección como consejero en la junta general de acccionistas de 2027, fecha en la que expirará su actual mandato, y dejará su cargo como presidente el próximo 1 de octubre.

Moraleda, que presidirá la multinacional a partir de octubre ha señalado que su compromiso con la empresa y sus accionistas "es total". "Trabajaré en estrecha colaboración con mis compañeros del consejo y el equipo directivo para garantizar que Airbus esté bien preparada para afrontar los numerosos retos y oportunidades derivados de los rápidos cambios en nuestro entorno global", ha declarado.

Amparo Moraleda es expresidenta de IBM España y exvicepresidenta de CaixaBank y ha estado presente en los consejos de administración de empresas como Solvay, Vodafone Group y la danesa Maersk.

La junta general de accionistas de Airbus, celebrada este martes, ha aprobado todas las resoluciones propuestas. Entre ellas, la renovación de los mandatos de los miembros no ejecutivos del consejo de administración Mark Dunkerley, Stephan Gemkow y Antony Wood por un período de tres años.

Henriette Hallberg Thygesen, consejera delegada de la empresa danesa de defensa y aeroespacial Terma A/S, ha sido nombrada miembro no ejecutivo del consejo de administración por un período de tres años, en sustitución de Feiyu Xu, cuyo mandato expiró al término de la junta de este martes.

Oliver Zipse, presidente del consejo de administración del grupo automovilístico BMW AG, también ha sido nombrado miembro no ejecutivo.

Asimismo, los accionistas han aprobado el pago propuesto de un dividendo con cargo al ejercicio de 2025 de 3,20 euros por acción.