COMUNICADO: 11 Encuesta Anual de Previsiones Bank of America Business Capital CFO (y 2)

Costes laborales y precio de los productos

--- El 83% de los responsables financieros participantes en la encuesta esperan que el aumento de los costes energéticos impacte en el precio de sus productos en el año 2009. El 18% cree que los costes energéticos tendrán un impacto destacado en el precio de sus productos, que subirá un 9% en 2008.

--- El 56% de los responsables financieros prevé que sus costes laborales sean superiores durante el año que viene, a la par con el 55% indicado el año pasado.

Fusiones y adquisiciones

--- El 49% de los responsables financieros cree que hay más negocios disponibles a un precio de compra inferior múltiple en 2008 frente al año anterior. Esto supone un crecimiento destacado en comparación con el 29% de la encuesta del año anterior.

--- El 45% de los responsables financieros piensa que el precio de compra de las compañías como múltiples adquisiciones se reducirá en el año 2009, mientras que sólo el 17% cree que aumentará.

Previsión internacional

--- El 83% realiza negocios a nivel internacional, de forma similar a la cifra del año anterior.

--- El 36% cuenta con operaciones a nivel internacional, un descenso frente al 39% del año anterior y el 42% del año anterior a este.

--- Entre las compañías fabricantes con operaciones en el extranjero, el 56% indicó sus planes de expansión en el año 2008.

--- A pesar de que las expectativas de crecimiento de ventas en Asia (57%) siguen siendo constantes en comparación con las del año anterior, sólo el 45% de los responsables financieros esperan conseguir un crecimiento en Europa en 2009, lo que supone un retroceso frente al 54% indicado en 2008. El 16% de los responsables financieros encuestados espera conseguir unas ventas superiores en Oriente Medio en 2009, frente a sólo un 2% el año pasado.

El margen de error para la encuesta es de +/- 4%. Si desea conocer los resultados completos de la encuesta visite http://www.bankofamerica.com/businesscapital24 .

Bank of America Business Capital

Bank of America

