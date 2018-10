COMUNICADO: Las aplicaciones móviles son la nueva cara de los negocios, según un informe de Oracle

Publicado 27/04/2015 12:01:23 CET

--- Al 72% de los millenials le gusta poder comprar vía app, pero el 55% podría dejar de hacerlo tras una mala experiencia con la aplicación

LONDON, 27 de abril de 2015 /PRNewswire/ -- Un nuevo estudio realizado por Oracle revela que casi el 55% de los millenials asegura que una mala experiencia con sus aplicaciones móviles le haría menos proclive a utilizar los productos o servicios de una compañía.

Según el informe global Millenials y movilidad: cómo las empresas pueden atraer a la generación de las apps (Millennials and mobility: how businesses can tap into the app generation), el 39% de los millenials también sería menos propenso a recomendar los productos o servicios de una empresa a otros tras una mala experiencia con sus aplicaciones, y el 27% admite que incluso daría una visión negativa de los productos o servicios de dicha organización.

Estos resultados dejan claro que si las empresas no pueden ofrecer a sus clientes actuales y potenciales una experiencia satisfactoria con sus aplicaciones móviles, que por otra parte también refleja los valores de su marca, se arriesgan a pasar por alto la generación millenial y ver cómo su competencia les adelanta con una propuesta de movilidad más convincente.

Suhas Uliyar, VP Mobile Strategy and Product Management de Oracle explica: "Una experiencia de usuario atractiva y personalizada es la nueva arma en la batalla para atraer retener a los clientes de la generación millenial. Las empresas que no puedan añadir valor para sus clientes con una experiencia móvil más práctica, funcional y relevante, tienen pocas posibilidades de destacar".

El informe muestra también que a los millenials no les gusta recibir comunicaciones no solicitadas en forma de alertas que no sean relevantes para sus necesidades individuales, aunque sin embargo están encantados de recibir comunicaciones de valor añadido por parte de las empresas.

Al 72% 'le gusta' la capacidad de poder comprar un producto o servicio de una compañía utilizando una aplicación móvil. Igualmente, al 71% le gusta poder gestionar la facturación de sus servicios, y al 65% le gusta ser capaz de comentar o emitir quejas vía app.

Dicho esto, más de la mitad (56%) preferiría no recibir alertas. El mismo porcentaje actúa rara vez sobre las alertas que recibe, incluso aunque casi el 50% admite que éstas eran personalizadas.

Sobre este punto, Suhas Uliyar añade: "La capacidad de gestionar facturas o comunicar problemas a una compañía mediante una app móvil implica una relación ya acordada entre un cliente y una marca o proveedor de servicio. La historia es completamente distinta en el caso de las alertas. Las compañías necesitan ofrecer servicios basados en aplicaciones que tracen diestramente la línea entre ayudar y controlar si quieren llegar a estos jóvenes, amantes de las aplicaciones en móviles y tabletas, sin alienarlos".

Casi tres veces más millenials en la región APAC que en la de EMEA califican sus aplicaciones de trabajo como 'imprescindibles', y un ratio similar para las aplicaciones relacionadas con la seguridad. Además, mientras los millenials de todo el mundo han descargado cada uno entre 20 y 25 aplicaciones móviles de media, sólo el 25% de los usuarios de EMEA ha pagado por al menos cinco de ellas (el 40% en la región APAC)

En una escala global, el informe muestra una discrepancia relevante entre el uso de aplicaciones en smartphone y en tablets entre los millenials. Mientras los más jóvenes utilizan tabletas de forma considerable, los smartphones siguen siendo su dispositivo de preferencia para acceder a las aplicaciones móviles. Por ejemplo, el 61% de los millenials ha descargado contenido de medios utilizando una aplicación de smartphone, casi el doble de los que han hecho lo mismo en una tablet (35%). En lo que se refiere a transferir dinero a un amigo, el 48% ha utilizado una aplicación móvil para hacerlo, frente al 22% que recurre a aplicaciones en tablet para este fin.

"Hay claramente un gran espacio para la innovación en lo referente a aplicaciones para tablets, así como para aplicaciones para phablets de gran formato, y las compañías que respondan a esa necesidad estarán bien situadas para capitalizar un mercado aún en proceso de maduracíón. Sin embargo, las aplicaciones para smartphones y tablets no deberían ser desarrolladas de forma independiente unas de otras. Muchos millenials tienen diferentes dispositivos conectados, y las empresas deberán ofrecer una experiencia consistente y de alta calidad en todos ellos si quieren añadir valor para sus clientes", concluye Suhas Uliyar.

Para más información: Millennials and mobility [https://go.oracle.com/LP=11235?elqCampaignID=20552]

Para realizar este informe Oracle ha colaborado con Opinium Research LLP para encuestar a jóvenes entre 18 y 34 años trabajando en organizaciones globales en EMEA, APAC y Norteamérica.

