COMUNICADO: El hospedaje en Vancouver pretende servir como diferencia durante las Olimpiadas de Invierno 2010

VANCOUVER, Canada, January 27 /PRNewswire/ -- Home For The Games, una página web de alojamiento olímpico con un aspecto caritativo, proporciona a los visitantes a las Olimpiadas 2010 de Vancouver una experiencia de alojamiento con un mejor precio y socialmente consciente. A través de http://www.homeforthegames.com, los visitantes a los Juegos Olímpicos podrán permanecer en los hogares de los ciudadanos de Vancouver a partir de 100 dólares por noche, y los beneficios irán a parar a organizaciones caritativas que se ocupan de los sin techo.

Home For The Games es un sistema único basado en la web sin ánimo de lucro que encaja con los visitantes de las Olimpiadas de Invierno 2010 con el hospedaje de Metro Vancouver para las estancias a corto plazo en hogares, con la mitad de las cuotas de estancia dirigidas a las organizaciones caritativas - Streetohome Foundation (http://streetohome.org/) y Covenant House Vancouver (http://www.covenanthousebc.org/). Muchas de las habitaciones tienen un precio de 100 dólares por noche para dos personas.

"Estamos trabajando para proporcionar a los visitantes una experiencia olímpica de coste contenido, positiva y memorable gracias a que centra la energía de las olimpiadas en la mejora de la camaradería, generosidad e intercambio cultural, al tiempo que respalda a la comunidad", comentó Charles Montgomery, fundador de Home For The Games.

Albert ten Napel y su esposa vienen de los Países Bajos con algunos amigos, cuyo hijo compite. Encontraron un piso de dos camas con un precio justo a través de Home For The Games para las dos parejas y una estancia de una semana.

"Encontramos hoteles y alojamiento de cama y desayuno que ya estaban completos o que tenían un precio muy elevado. Después descubrimos Home For The Games. Los precios eran buenos y la filosofía parecía buena. Me hace sentir bien que de forma indirecta prestemos apoyo a estas organizaciones caritativas", comentó Napel.

Andrea Vinet es una de las hospedadoras de Home For The Games. Ella y su marido están alquilando su habitación de invitados a una pareja del norte de California para un periodo de cuatro noches. El dinero que consiga es secundario, ya que Andrea pretende conocer a nuevas personas y poder alojarlas, además de rememoran los recuerdos de su madre como alojadora durante las Olimpiadas de 1976 celebradas en Montreal.

"Cuando escuché lo de Home For The Games y su relación con las organizaciones caritativas, me vi inspirada para abrir las puertas de mi hogar. Estoy ilusionada de conocer a nuevas personas de todo el mundo y poder compartir mi hospitalidad y cultura. Saber que estoy ayudando a personas menos afortunadas hace que sea algo que merece aún más la pena", añadió Vinet.

Home For The Games se lanzó durante el pasado mes de agosto. El Vancouver City Council respaldó el proyecto en octubre gracias a la aprobación de una moción de apoyo, que incluye la promoción de la página web de la ciudad.

"La respuesta recibida de las personas que hospedan y los visitantes ha sido enorme, demostrando el crecimiento continuado de las cifras de habitaciones que se incluyen en la lista y reservan en todo el mundo", indicó Tracey Axelsson, responsable de proyecto.

"Estamos creando una situación de ganancia completa triple para los visitantes a los juegos, hospedadores y los menos afortunados, e invitamos a los visitantes a buscar un alojamiento único para reservar una habitación a través de Home For The Games".

Si desea reservar una habitación o conocer más sobre Home For The Games, visite la página web http:/www.homeforthegames.com

Si desea más información contacte con: Deena Tokaryk, coordinadora de marketing y comunicaciones, teléfono: +1-604-689-5082, móvil: +1-778-552-5082 , e-mail: deena@homeforthegames.com

