COMUNICADO: Indesit anuncia una campaña para resolver eventuales problemas de seguridad de las secadoras

Indesit S.A. ha anunciado hoy una campaña de información, ya en marcha, para solucionar eventuales problemas de seguridad y de calidad de algunos de sus productos anteriores. La campaña está centrada en las secadoras vendidas con las marcas Hotpoint*-Ariston y Indesit entre abril de 2004 y octubre de 2015.

Tras la adquisición por parte de Whirlpool Corporation de las actividades de Indesit en octubre de 2014, Indesit comenzó a trabajar con los expertos de seguridad globales de Whirlpool en la revisión de la cartera de productos Indesit, en conformidad con los principales sistemas de gestión de riesgo y con las metodologías de Whirlpool.

Como parte de ese proceso, en 2015, Indesit se ha dedicado a la investigación exhaustiva de los informes de incidentes relacionados con dos de sus plataformas de secado. Esto llevó a Indesit a informar del problema a las autoridades reguladoras para que lo examinen. Estas discusiones determinaron la decisión de poner en marcha acciones correctivas en las secadoras afectadas.

Indesit ha implementado modificaciones productivas para garantizar que las secadoras fabricadas después de octubre de 2015 no se vean afectadas por este problema. Una campaña de sensibilización y asistencia está en marcha para modificar los productos que ya han sido vendidos. Los consumidores pueden seguir usando las secadoras afectadas hasta que sean modificadas a través de esta campaña de sensibilización y asistencia, siempre que no se dejen sin vigilancia durante el funcionamiento. Si no se efectúan las modificaciones, en algunos pocos casos, el exceso de pelusa puede entrar en contacto con el elemento calentador, lo que representa un riesgo de incendio.

Nosotros estamos solicitando a los poseedores de las marcas Indesit y Hotpoint-Ariston cuyos aparatos no han sido reparados, a ponerse en contacto con Indesit. Indesit organizará visitas de asistencia con la finalidad de modificar la secadora en el domicilio del cliente, en modo totalmente gratuito. Invitamos a todos los consumidores que posean una secadora de las marcas Indesit y Hotpoint-Ariston, comprado entre abril de 2004 y octubre de 2015, a visitar la página web dedicada específicamente, http://www.indesithotpointsafety.com , o bien tomar contacto con nosotros en 900 81 02 45.

*Whirlpool propietaria de la marca Hotpoint vendida en EMEA no está asociado a la marca Hotpoint vendida en las Américas.

Indesit Company es una empresa italiana con sede en Fabriano, provincia de Ancona. Es uno de los principales fabricantes y distribuidores europeos de grandes electrodomésticos (lavadoras, secadoras, lavavajillas, frigoríficos, congeladores, cocinas, campanas, hornos y placas de cocina) y líder en los principales mercados, como Italia, Gran Bretaña y Rusia. Desde octubre de 2014 Indesit Company forma parte del Grupo Whirlpool Corporation y es el número uno entre los principales fabricantes de electrodomésticos del mundo, con aproximadamente 20 mil millones de dólares de venta, 100.00 empleados y 70 centros de producción e investigación en todo el mundo.

