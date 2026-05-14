El consejero ejecutivo de Urbar Ingenieros, Francisco Martín Morales de Castilla, ganó 186.000 euros en 2025

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MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero ejecutivo de Urbar Ingenieros, Francisco Martín Morales de Castilla, percibió una retribución total de 186.000 euros por el ejercicio de 2025, lo que supone un incremento desde los 166.000 que se embolsó el año anterior.

Según se desprende de una comunicación con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el sumatorio se desglosó en un sueldo fijo de 128.547 euros brutos anuales y 58.000 euros por otros conceptos, incluyendo retribuciones en especie como el uso de su vivienda, valorada en 41.300 euros, y de un vehículo en régimen de 'renting' compartido con la presidencia con un coste de 25.600 euros.

Los consejeros no ejecutivos percibieron una retribución fija de 2.300 euros por asistencia presencial a cada sesión del consejo de administración.

Bajo este concepto, el presidente dominical, Rafael Salama Falabella, y el consejero independiente, Juan Ignacio Vitoria Carracedo, devengaron 9.000 euros cada uno, sin cambios desde 2024. Por su parte, el consejero Rogelio Martínez Pérez no percibió remuneración alguna en 2025.