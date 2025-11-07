El consorcio vasco de Sidenor acuerda con Pegaso la compra del 29,7% de Talgo por 157 millones de euros

Archivo - Fachada de la sede de Talgo, a 9 de febrero de 2025, en Madrid - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

El consorcio vasco encabezado por Sidenor y participado también por el Gobierno vasco y las fundaciones bancarias BBK y Vital han suscrito un acuerdo con Pegaso para comprar su 29,76% en Talgo por un importe de 156,7 millones de euros.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha decidido suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, la cotización en Bolsa de Talgo, que volverá a cotizar hacia las 12.30 horas.

El contrato suscrito está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones suspensivas no más tarde del 31 de enero de 2026, incluyendo la suscripción por Patentes Talgo y determinadas entidades financieras y la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) de ciertos acuerdos de financiación e instrumentos de cobertura y otros usuales en este tipo de operaciones.

Los miembros del consorcio adquirirán en conjunto un total de 36.864.848 acciones de Talgo, representativas del 29,76% de su capital social actual y del 29,99% de los derechos de voto una vez descontada la autocartera de Talgo existente a esta fecha.

De ellas, Pegaso venderá 33.856.141 acciones de Talgo y los restantes vendedores en conjunto las restantes 3.008.707 acciones, que a su vez serán adquiridas por los miembros del consorcio en las siguientes proporciones.

