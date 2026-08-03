El Corte Inglés fija un objetivo del 38% de mujeres en puestos directivos en su plan de igualdad

Archivo - El Corte Inglés (logo) - EL CORTE INGLÉS - Archivo

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Corte Inglés ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos para la puesta en marcha de su IV Plan de Igualdad, un marco laboral que introduce importantes avances en materia de desarrollo profesional, conciliación, salud laboral y estabilidad para la plantilla del grupo de distribución.

En concreto, entre las principales medidas acordadas en el ámbito del desarrollo profesional y la promoción interna, la compañía presidida por Cristina Álvarez asume el compromiso de alcanzar un 38% de mujeres en puestos directivos y de mandos, según informa Valorian, sindicato mayoritario en la compañía.

Asimismo, el documento consolida la prioridad de la plantilla interna frente a nuevas contrataciones externas y garantiza que tener asignada una guarda legal no supondrá un impedimento para optar a ascensos o programas de desarrollo directivo. El acuerdo también contempla la corrección de la clasificación profesional en aquellos casos en los que la persona desempeñe funciones superiores a la categoría asignada.

Respecto a la conciliación y protección de derechos, el plan acuerda una licencia retribuida de hasta dos días para acompañar a consultas médicas a menores de 12 años con enfermedades graves o crónicas y a familiares con discapacidad, eliminando las limitaciones por desplazamiento entre islas y la península.

Paralelamente, se garantiza un permiso de cinco días laborables (continuos o alternos) en casos de hospitalización, intervención quirúrgica o enfermedad grave, y se establece que el disfrute del permiso parental computará como tiempo de trabajo efectivo a efectos de vacaciones.

En el plano económico, el convenio introduce un complemento salarial del 10% para aquellos trabajadores que soliciten una reducción de jornada por cuidado de familiares con grado III de dependencia o discapacidad igual o superior al 75%, manteniendo además la cotización al 100% de la jornada.

En materia de estabilidad laboral, se ha acordado la conversión a jornada completa de un 20% de las mujeres contratadas a tiempo parcial (con jornadas iguales o superiores al 90%) que así lo soliciten durante la vigencia del plan.

Por otro lado, la ayuda económica destinada a trabajadoras víctimas de violencia de género con hijos menores de 16 años o con discapacidad superior al 33% se ha incrementado hasta los 500 euros. El plan contempla adaptar el puesto de trabajo mediante teletrabajo durante el embarazo en los servicios centrales susceptibles de ello, así como mantener activo el acceso al portal corporativo ('Nexo') a las personas en excedencia por cuidado de familiares para evitar la desconexión informativa.

Por su parte, Valorian ha destacado este nuevo acuerdo como un avance riguroso para responder a las "necesidades reales" de la plantilla en todos sus centros de trabajo.