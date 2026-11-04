Costco compra suelo en Torrejón de Ardoz (Madrid) para abrir una tienda en la que invertirá unos 80 millones

Archivo - Tienda de Costco. - COSTCO - Archivo

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La multinacional norteamericana Costco Wholesale Corporation, a través de su filial española Costco Wholesale España, ha adquirido suelo en Torrejón de Ardoz (Madrid) para abrir su tercera tienda en la Comunidad de Madrid, lo que supondrá una inversión de unos 80 millones de euros y la creación de unos 200 empleos directos, según han informado a Europa Press en fuentes del mercado.

En concreto, la multinacional estadounidense prosigue con su expansión en España tras comprar unos 60.000 metros cuadrados en la localidad madrileña para abrir una tienda, que contará con una superficie de unos 15.000 metros cuadrados y gasolinera propia.

De esta forma, Costco prevé la apertura de este nuevo establecimiento en la Comunidad de Madrid para septiembre de 2027 y que se convertirá en la tercera tienda de la firma en la región tras la de Getafe y Las Rozas.

En la actualidad, la multinacional estadounidense opera en el mercado español a través de cinco establecimientos que están ubicados en Sevilla, Getafe (Madrid), Las Rozas (Madrid), Sestao (Vizcaya) y Zaragoza, a lo que se suma el almacén de distribución en Torija (Guadalajara), en el que invirtió más de 50 millones de euros, y la sede central, que se encuentra junto a su establecimiento de Getafe.

Cotsco ya había avanzado en los resultados de 2025 que "mantiene una estrategia de crecimiento sostenido, con un ambicioso plan de expansión" para los próximos años en España que contemplaba la apertura de nuevas tiendas de gran formato -superiores a los 15.000 metros cuadrados- en distintas regiones del país, todas ellas acompañadas de estaciones de servicio, reafirmando así su modelo de negocio y su apuesta por el mercado español.

De esta forma, la intención de la compañía es continuar su expansión en España, ya que considera que este mercado es "una de las grandes apuestas" del grupo en Europa continental, por lo que proyecta nuevas tiendas en Málaga y en Bobes (Siero), entre otras localizaciones.

Así, esta operación ha sido asesorada a nivel jurídico por parte del vendedor, por Luis Suárez de Lezo, socio del despacho Fieldfisher en Madrid y por parte del comprador por Tomas Diaz Mielenhausen, socio del despacho Herbert Smith Freehills Kramer Spain LLP. A nivel técnico ha sido asesorada por el arquitecto, Carlos Merino de la firma Brodaway Malyan y por Enrique López de Valladares Ingeniería, mientras que la operación a nivel inmobiliario ha sido asesorada por José Antonio Navarro, CEO de The Property Company.