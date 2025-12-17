Cox registra un programa de pagarés de 50 millones en el MARF

Archivo - Uno de los accionistas de Cox Alberto Zardoya, de la familia que fundó el grupo de ascensores Zardoya (i) y el CEO de Cox, Enrique Riquelme (d), tocan la campana durante la ceremonia de salida a Bolsa de Cox, en el Palacio de la Bolsa de Madrid, - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cox ha registrado un programa de emisión de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), con un saldo vivo máximo de 50 millones de euros, según ha comunicado este miércoles la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El programa tendrá una vigencia de un año, y los pagarés podrán emitirse con un plazo máximo de hasta dos años, con amortización a su vencimiento.

En este marco, la 'utility' de agua y energía ha detallado que la financiación obtenida se destinará a cubrir las necesidades generales corporativas y de circulante de la compañía.

Los pagarés tendrán un importe nominal unitario de 100.000 euros y estarán dirigidos a inversores de los Estados pertenecientes al Espacio Económico Europeo que cumplan la condición de inversores cualificados.

En el caso de España, la emisión se orientará a clientes profesionales, es decir, aquellos a los que se les presume la experiencia, conocimientos y cualificación necesarios para tomar decisiones de inversión y valorar adecuadamente los riesgos asociados.

Banca March, Banco Sabadell y PKF Attest Capital Markets han sido designadas como entidades colocadoras del programa. Además, Banca March actuará también como entidad coordinadora, asesor registrado y agente de pagos.

El despacho de abogados Ontier España ha ejercido como asesor legal de la operación.