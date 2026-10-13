La creación de empresas registra su mejor agosto en 19 años, con 7.526 nuevas sociedades, un 5,7% más

Infografía con cifras de creación de empresas en España

Infografía con cifras de creación de empresas en España - EPDATA

El número de nuevas sociedades mercantiles subió un 5,7% en agosto en comparación con el mismo mes de 2025, hasta sumar un total de 7.526 empresas, la mayor cifra en un mes de agosto desde 2007, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el repunte de agosto, la constitución de empresas encadena tres meses de ascensos después de los aumentos del 1,7% y del 2,2% registrados en junio y julio, respectivamente.

El capital suscrito para la constitución de las nuevas sociedades se disparó un 92,8% interanual en agosto, hasta los 456,4 millones de euros, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 60.644 euros, se incrementó un 82,3% en relación a agosto de 2025.

En cuanto a la mortalidad empresarial, en agosto se disolvieron 1.315 empresas, cifra un 2,8% superior a la del mismo mes de 2025, la mayoría por razones voluntarias. De este modo, cada día del mes de agosto se disolvieron 42 sociedades.

En concreto, de las 1.315 empresas que se disolvieron en agosto, 1.079 lo hicieron voluntariamente, un 2,3% más que en igual mes de 2025, mientras que 148 se disolvieron tras una fusión (+2,1%) y 88 desaparecieron por otras causas (+11,4%).

El 20,4% de las sociedades mercantiles que se crearon el pasado mes de agosto se dedicaba a actividades inmobiliarias, financieras y de seguros y el 15,5% al comercio.

En cuanto a las sociedades disueltas por actividad económica principal, el 18,5% pertenecía al comercio y el 14,4% a inmobiliarias, financieras y seguros.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 5,8% en agosto en tasa interanual, hasta las 1.913 empresas.

El capital suscrito en dichas ampliaciones superó los 1.235,7 millones de euros, cifra un 26,5% inferior a la de agosto de 2025, mientras que el capital medio fue de 645.955 euros, un 22% menos.

En tasa mensual (agosto sobre julio), la constitución de empresas bajó un 32,5%, mientras que las disoluciones bajaron un 27,5%.

En los ocho primeros meses del año, la creación de empresas se ha incrementado un 8,5%, mientras que las sociedades disueltas han aumentado un 6,8%.

LA CREACIÓN DE EMPRESAS SUBE EN 14 CCAA

Según Estadística, catorce comunidades autónomas crearon el pasado mes de agosto más empresas que en igual mes de 2025 y tres constituyeron menos sociedades.

Los mayores repuntes interanuales se los anotaron Cantabria (+68%), Asturias (+46,8%), Murcia (+34,5%), La Rioja (+27,3%) y Extremadura (+26,6%).

Por contra, la creación de sociedades disminuyó en agosto en tasa interanual en las comunidades de Navarra (-13,2%), Baleares (-7,2%) y Cataluña (-1,1%).