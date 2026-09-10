La creación de empresas registra su mejor julio en 31 años, con 11.150 nuevas sociedades, un 2,2% más

La creación de empresas - EPDATA

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de nuevas sociedades mercantiles subió un 2,2% en julio en comparación con el mismo mes de 2025, hasta sumar un total de 11.150 empresas, la mayor cifra en un mes de julio desde el inicio de la serie, en 1995, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el repunte de julio, la constitución de empresas encadena dos meses de ascensos después del aumento del 1,7% registrado en junio.

El capital suscrito para la constitución de las nuevas sociedades bajó un 3,5% interanual en julio, hasta los 464,6 millones de euros, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 41.669 euros, disminuyó un 5,6% en relación a julio de 2025.

En cuanto a la mortalidad empresarial, en julio se disolvieron 1.813 empresas, cifra un 9,1% superior a la del mismo mes de 2025, la mayoría por razones voluntarias. De este modo, cada día del mes de julio se disolvieron 58 sociedades.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))

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Gráfico interactivo: En España se crearon 11.719 empresas en diciembre de 2025

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