Create acelera su expansión en España con la apertura de su primera tienda física en Barcelona

Tienda de Create - CREATE

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Create, la marca española de electrodomésticos de diseño, acelera su expansión en España y consolida su estrategia de expansión física a nivel nacional con la apertura de su primera tienda en Cataluña.

En concreto, la firma abre su primer espacio físico en La Roca Village (Barcelona), ubicada concretamente en la Unidad 23C y cuenta con una superficie aproximada de 60 metros cuadrados y ha abierto sus puertas de manera efímera, según informa en un comunicado.

Con este nuevo espacio, la compañía amplía su presencia en puntos clave del territorio nacional y acerca su propuesta de diseño y funcionalidad a un público cada vez más global en una de las localizaciones comerciales con mayor proyección internacional.

De esta forma, esta apertura en Barcelona, la primera de la enseña en Cataluña, se suma a otros espacios físicos de la compañía, como sus tiendas de Madrid, ubicadas en el centro comercial La Vaguada y en Gran Vía, 76, en Valencia (C.C. El Saler) y en Galicia, localizada en A Coruña, en el C.C. Marineda City.

Además, supone un paso más en la evolución de Create hacia un modelo omnicanal, en el que la experiencia física complementa su consolidada presencia digital.

Esta nueva apertura presenta un concepto en pequeño formato, inspirado en la estética característica de la marca, con mobiliario en tonos de madera natural, paredes blancas y una cuidada iluminación indirecta para ofrecer una experiencia de compra cercana y diferencial. En su interior, los visitantes encontrarán una selección de algunas de las categorías más emblemáticas de la marca, entre las que destacan desayuno, preparación de alimentos, sonido, ventilación de techo, neveras, maletas y cuidado personal.

La elección de La Roca Village responde al plan de crecimiento de Create dentro de su área de 'retail', ya que identificó esta localización hace más de un año como uno de los enclaves prioritarios para continuar expandiendo su presencia física.

"La Roca Village destaca por su posicionamiento exclusivo dentro del sector y por atraer a un elevado número de visitantes internacionales, lo que nos permitirá dar visibilidad a nuestra oferta única ante un público más global, y reforzar nuestra notoriedad más allá del mercado nacional", ha subrayado el CEO de Create, Luis Monserrate.

Create, que tiene su sede en Madrid, cuenta ya con presencia en más de 10 países a través de diferentes canales de comercialización, principalmente digitales, pero que está apostando por crecer en 'retail' con sus tiendas físicas.