Cronología de Duro Felguera: los rescates que la mantuvieron a flote y cómo ha evitado el concurso de acreedores

Duro Felguera, la histórica ingeniería asturiana fundada en 1858, ha atravesado distintos episodios críticos en los últimos años. En el más reciente, ha superado el proceso de preconcurso de acreedores en el que estaba inmersa desde finales de 2024, tras presentar su plan de reestructuración al Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón (Asturias), responsable del procedimiento concursal, actualmente pendiente de homologación judicial.

Así, la compañía ha convocado una junta general extraordinaria de accionistas para el próximo 14 de noviembre, en la que se someterá a votación la aprobación definitiva del plan, con una segunda convocatoria prevista para el día 15, si fuera necesario.

¿QUÉ ES UN PRECONCURSO DE ACREEDORES?

El preconcurso de acreedores es un mecanismo jurídico que permite a una empresa con dificultades financieras disponer de un plazo para negociar con sus acreedores y alcanzar un acuerdo de reestructuración. Con ello se evita entrar formalmente en concurso de acreedores, un proceso judicial que puede desembocar en la liquidación de la compañía.

HISTORIA RECIENTE DE RESCATES: BANCA, SEPI Y CAPITAL MEXICANO

Duro Felguera ha afrontado varias situaciones críticas en la última década. En 2018, la banca refinanció su deuda, reduciéndola de 318 a 85 millones de euros. En 2021, el Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la rescató con 120 millones de euros procedentes del Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas (FASEE).

En 2023, las empresas mexicanas Prodi y Mota-Engil México adquirieron una participación mayoritaria en la empresa asturiana mediante una ampliación de capital de 90 millones de euros. Con su entrada, su posición conjunta no superó el 51% del capital.

Actualmente, los socios de control --ambas compañías mexicanas-- y la SEPI cuentan con dos asientos en el consejo de administración. Prodi se prepara para tomar el control total, mientras Mota-Engil México saldrá del capital, según el plan de reestructuración presentado.

CRONOLOGÍA DEL PRECONCURSO DE DURO FELGUERA

El 11 de diciembre de 2024, Duro Felguera solicitó el preconcurso de acreedores ante los juzgados de Gijón, tras recibir una reclamación de 413 millones de euros de la energética argelina Sonelgaz por la paralización del proyecto de Djelfa, en Argelia. La compañía tuvo que provisionar 100 millones y revisar sus resultados de 2022, lo que precipitó su entrada en preconcurso.

La cotización de la compañía fue suspendida en Bolsa de forma cautelar entre el 25 de noviembre y el 13 de diciembre de 2024.

Durante los primeros compases del preconcurso, la empresa trató de alcanzar un acuerdo con la SEPI y sus socios mexicanos para garantizar su viabilidad, pero las negociaciones iniciales resultaron infructuosas. La SEPI rechazó capitalizar la deuda y Mota-Engil México se negó a aportar fondos adicionales.

PRIMERA PRÓRROGA

El 10 de marzo de 2025, la empresa solicitó una prórroga de tres meses, hasta el 11 de junio, para continuar las conversaciones con las entidades financieras. Durante ese ejercicio, registró pérdidas de 98,3 millones de euros en 2024, un 36% más que el año anterior.

En este periodo, alcanzó un avance significativo con Sonelgaz mediante la firma de un memorando de entendimiento para resolver el conflicto de Djelfa, cediendo el proyecto a un consorcio liderado por China Power Engineering & Consulting Group International Engineering.

SEGUNDA PRÓRROGA

En junio de 2025, la empresa pidió una prórroga extraordinaria hasta el 31 de julio, durante la cual alcanzó un principio de acuerdo con la SEPI para reestructurar su deuda. Ese pacto llevó a Mota-Engil México a mostrar disposición a aportar nuevo capital una vez formalizado el acuerdo.

Asimismo, puso en marcha su plan de ajuste laboral y desinversión; el 23 de junio anunció un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 699 empleados y la venta de su planta de calderería pesada, 'El Tallerón' (Gijón), a Indra por 3,65 millones de euros.

TERCERA PRÓRROGA

En julio, la empresa solicitó una tercera prórroga, que se extendió hasta finales de septiembre. En ese tiempo, avanzó en su plan de reestructuración y cerró la venta de 'El Tallerón'. Además, completó el ERE con la salida de 180 trabajadores, el 13% de la plantilla, como parte de su plan de transformación.

ÚLTIMA REESTRUCTURACIÓN

El 20 de octubre concluyó el periodo de preconcurso y el juzgado denegó una cuarta prórroga, lo que obligó a la empresa a presentar su plan de reestructuración antes del 31 de octubre. El consejo de administración aprobó el documento, cuyo objetivo es garantizar la estabilidad de la compañía y la continuidad de sus operaciones.

El plan contempla una inyección de 10 millones de euros por parte del grupo Prodi, que pasará a controlar la empresa, mientras Mota-Engil México abandonará el accionariado. Incluye además la venta de su sede central por 13,6 millones y la reducción de la plantilla a 500 empleados.

La compañía mantiene conversaciones con inversores para obtener una financiación adicional de crecimiento por importe de 20 millones de euros.

El 28 de octubre, Duro Felguera presentó el plan al Juzgado de lo Mercantil tras lograr el respaldo mayoritario de sus acreedores, dejando atrás el preconcurso y abriendo una nueva etapa para la ingeniería asturiana, a la espera de la homologación judicial y de la votación de la junta general extraordinaria de accionistas.