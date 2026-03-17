Cuerpo afirma que la decisión sobre la presidencia de Indra corresponde a su consejo de administración

(I-D) El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado que la decisión sobre si el presidente de Indra, Ángel Escribano, continuará al frente de la firma corresponde al consejo de administración de la compañía.

"Este tipo de decisiones, como bien sabe, le corresponden a los órganos de gobierno de la empresa", ha señalado el titular del ramo este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en respuesta a una pregunta sobre esta cuestión.

Asimismo, Cuerpo ha aprovechado la pregunta sobre este posible relevo en la cúpula de Indra para optar por la "prudencia", al tratarse de una empresa cotizada.

"Como siempre hago en el caso de las empresas cotizadas, por supuesto prudencia por mi parte en cualquier declaración", ha manifestado Cuerpo.

El diario 'El Confidencial' publica este martes que el Gobierno, mediante la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) -el mayor accionista de Indra con una participación del 28%-, habría pedido el cese "inminente" de Escribano de la presidencia de la compañía.

Dicha petición se produce con la posible operación de Indra con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) encima de la mesa, la cual ha suscitado reticencias por parte del Ejecutivo, ya que puede suponer un conflicto de interés, al poseer EM&E un 14,3% de Indra y ser el segundo mayor accionista de la compañía.

Además, Javier Escribano, hermano del presidente de Indra, forma parte del consejo de administración de la firma en representación de EM&E. Así, según el diario digital, el Gobierno quiere que la salida de Ángel Escribano como primer ejecutivo de Indra se produzca antes de la celebración del próximo consejo de administración, previsto para el 25 de marzo.

De concretarse, la salida de Ángel Escribano podría producirse este mismo viernes, con la bolsa cerrada, para evitar oscilaciones bursátiles de la cotización de Indra, apunta dicho medio. Sin embargo, esta decisión no afectaría al actual consejero delegado de la multinacional, José Vicente de los Mozos, quien mantendría su puesto.

Estas informaciones, publicadas antes de la apertura del mercado, han provocado que las acciones de la firma acumulen una caída del 5% en torno a las dos de la tarde, llegando a intercambiarse a un precio de 56,5 euros.