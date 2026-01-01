Cuerpo reivindica que España mantenga una "representación fuerte" en el BCE tras la salida de Luis de Guindos

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 9 de diciembre de 2025, en Madrid (España) - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha defendido que España debe mantener "una representación fuerte" en el Banco Central Europeo (BCE) una vez concluya el mandato del actual vicepresidente, Luis de Guindos, que expira esta primavera.

El titular de Economía ha señalado este jueves en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, que el Gobierno encara este proceso con "una visión de conjunto", en la que deben primar el equilibrio geográfico, político y de género en la composición del Consejo de Gobierno del BCE.

"Las decisiones que se tomen ya en este primer paso, con la selección del nuevo vicepresidente o vicepresidenta, tienen que hacerse con esa visión de conjunto", ha apuntado.

Cuerpo ha subrayado que España aún no ha propuesto ningún candidato concreto, ya que el proceso se encuentra "en sus fases iniciales", aunque ha insistido en que el país debe tener presencia en los órganos de decisión del BCE. "España es el cuarto accionista del banco, está liderando ahora mismo el crecimiento a nivel europeo y tiene que ocupar el espacio que le corresponde", ha remarcado.

Preguntado por si mantener el peso equivaldría a aspirar a un cargo superior, el ministro ha respondido que todavía no se ha definido la apuesta específica del Ejecutivo, pero ha reafirmado que "la presencia en el propio Consejo tiene que ser, como mínimo, el objetivo de España".

"UNA NARRATIVA QUE INTENTA HACER DE MENOS A EUROPA"

Por su parte, Cuerpo ha rechazado la idea de que Europa esté perdiendo peso frente a potencias como China o Estados Unidos y ha advertido contra "una narrativa que intenta hacer de menos a Europa".

Según ha señalado, aunque el continente debe "dar un paso adelante" en un contexto internacional marcado por cambios en los flujos comerciales y financieros, "Europa no se está quedando tan atrás respecto a otras grandes economías" y debe "demostrar que su proyecto tiene mucho futuro".

CONFÍA EN QUE 2026 SUPERE EL "MUY BUEN" 2025

Cuerpo ha afirmado que el Gobierno afronta 2026 "con ambición" y con la intención de superar los resultados del año anterior. "No, no, hay que ser ambiciosos, así que si puede ser mejor aún que un muy buen 2025, pues a por él", ha señalado.

El titular de Economía ha recordado que la previsión oficial de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) para 2025 es del 2,9% y que fue actualizada "hace escasas semanas" tras constatar la buena evolución del empleo y de la actividad. Ha subrayado que España inicia 2026 "creciendo en torno a 1 o 1,1 puntos porcentuales", lo que equivale "a la tasa que se da al conjunto de la zona euro para el conjunto del año".

Cuerpo ha considerado previsible que las estimaciones de crecimiento para 2026, fijadas en el 2,2%, puedan revisarse al alza. "La economía española ha dado sorpresas positivas continuadas", ha indicado, valorando que el país siga "creciendo todavía por encima del 2%" y que esto sea "una contribución muy positiva para la sostenibilidad" económica.

También ha defendido que España es "la excepción entre las grandes economías europeas" y ha atribuido ese resultado a "un cambio estructural" derivado del plan de recuperación. Ha afirmado que la modernización económica se apoya en la "transformación verde y digital" y ha destacado la importancia de que "ese crecimiento se traduzca en mejoras en el día a día de los ciudadanos".

Sobre la falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), el ministro ha asegurado que el Gobierno puede desarrollar su agenda de "inversiones y reformas" pese a la prórroga presupuestaria. Ha recordado que el Ejecutivo ha ganado "más del 90%" de las votaciones en el Congreso, aunque ha reconocido que "faltan proyectos por sacar adelante" y que será necesario un "esfuerzo extra" en el tiempo que queda de legislatura.

En este contexto, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz, también ha defendido esta semana la capacidad del Ejecutivo para mantener las medidas sociales con unos PGE prorrogados, aunque ha recordado que las nuevas cuentas públicas se presentarán a lo largo del primer trimestre de 2026.

El impacto de la ejecución de los fondos se dará entre 2025 y 2026 Cuerpo ha defendido que los fondos europeos del Plan de Recuperación han cumplido "sin ninguna duda" los objetivos fijados por el Gobierno. Ha explicado que permitieron salir de la pandemia sin que esto supusiera "una cicatriz" para la economía española.

También ha señalado que el plan busca "contribuir a que la economía española se modernice" y "romper ese círculo de baja productividad" mediante "una apuesta por la reindustrialización de España" en torno a los vectores "verde y digital".

Cuerpo ha indicado que "el máximo impacto de la ejecución de los fondos del plan se dará entre 2025 y 2026", cuando se concentrará la mayor parte de las inversiones. Ha cifrado el efecto del plan "por encima de los tres puntos porcentuales en cuanto al nivel del PIB" y ha calificado el programa Next Generation como "una solución genuinamente europea" que España ha aprovechado de manera "exitosa", hasta el punto de ser "un buen ejemplo también de cara al futuro".