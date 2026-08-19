Deoleo se dispara un 20% en Bolsa ante su posible venta a Dcoop por 470 millones

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Deoleo se han disparado un 20% en la media sesión de la Bolsa tras conocerse que la cooperativa española Dcoop ha ofrecido 470 millones de euros por el fabricante de Hojiblanca, Carapelli y Carbonell, con el que pretenden hacerse también otras compañías europeas.

En concreto, los títulos de Deoleo, que se anotaron un alza del 16,7% en el arranque de la sesión bursátil a las 9.36 horas, siguen despuntando con un incremento del 20%, hasta marcar un precio de 0,44 euros. Así, en lo que va de año, la acción del dueño de Carbonell se ha revalorizado un 146,67%.

Según pública hoy 'El Economista' citando fuentes próximas a la operación, la cooperativa española Dcoop habría presentado una oferta de 470 millones de euros por Deoleo y se habría impuesto a la oferta realizada por las italianas Coricelli, Bonifiche Ferraresi y Newlat Food, la francesa Lesieur (Avril) y la australiana Cobram Estate Olive.

DCOOP ADMITE QUE ESTUDIA LAS "OPORTUNIDADES" COMO LA DE DEOLEO

Por su parte, fuentes de Dcoop consultadas por Europa Press han reconocido que "estudian las oportunidades" que hay en el mercado como la de Deoleo. "Creemos que el comprador ha de estar alineado con la calidad y la lucha contra el fraude y que sería malo para España perder el liderazgo en un sector tan estratégico", han precisado.

De esta forma, el fondo británico CVC Partners estaría ultimando los detalles de la venta del 57% de las acciones de Deoleo, a través de su asesor financiero KPMG, y se prevé que el cierre de esta operación se podría concretar en septiembre.

Según precisa el medio italiano 'ItaliaOggi', en la operación y por razones de competencia por parte de Dcoop, la italiana Bonifiche Ferraresi (BF) se haría con el control operativo de la marca Carapelli como socio, mientras que la española Acesur adquirirá Bertolli.

De esta forma, de cerrarse esta transacción, daría lugar a un gigante del aceite mundial, con una facturación de más de 2.200 millones de euros.

Por su parte, CCOO ha exigido un comprador para Deoleo que garantice el empleo de calidad y el arraigo industrial en la comunidad, por lo que ha reclamado la entrada de un comprador que priorice proyectos de capital nacional y ha rechazado la llegada de fondos o competidores que pongan en riesgo la reputación del producto y la estabilidad laboral.

De esta forma, el secretario general de CCOO Industria de Andalucía, José Hurtado Quirós, ha reclamado a la Administración que se active la normativa de inversiones extranjeras para blindar la capacidad productiva del sector oleícola frente a fondos especulativos.