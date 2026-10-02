El PP, Vox y Junts ratifican en el Congreso su rechazo al decreto de vivienda al considerarlo perjudicial

Archivo - El vicesecretario del PP de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, en un debate en el Congreso - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP, Vox y Junts han ratificado este miércoles en el Congreso su rechazo al decreto ley de vivienda aprobado por el Gobierno que incluyen medidas como la prohibición de desahucios a personas vulnerables o la prórroga del contrato de alquiler durante dos años.

Las tres formaciones ya habían avanzado su rechazo a la ley presentada por el Ejecutivo, y durante el debate de la iniciativa este viernes en la Cámara Baja han ratificado que están en contra de la misma.

El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha arremetido contra el Gobierno por "cargarse" el mercado de la vivienda, alegando que entre el 2018 y el 2026 los precios han subido un 74%, un 45% en el caso de los alquileres, el déficit de viviendas es superior a las 700.000 y la emancipación está en sus "peores datos históricos".

"Han decidido actuar e intentar arreglar en cuatro días lo que llevan destrozando ocho años. El problema es que nos han traído las mismas políticas que nos han llevado hasta este momento", ha reprochado Bravo al Gobierno.

Asimismo, el diputado del PP ha explicado que el decreto no habría evitado el desahucio de Maricarmen, pues según su criterio la ley sólo frena el desalojo de la persona vulnerable en caso de que no tenga alternativa habitacional y en el caso de Maricarmen tuvo alternativas ofrecidas por el Ayuntamiento de Madrid.

Con todo ello, Bravo ha ratificado que el PP votará no al decreto, porque supondría "obviar" que el problema es un déficit de vivienda. "Votamos que no a que utilicen el drama de una mujer de 87 años para tapar su fracaso de gestión", ha concluido.

VOX: RETIRARÁ PISOS DEL MERCADO

El portavoz de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, ha aseverado durante su turno que el decreto sigue el ejemplo de las políticas del Gobierno en la materia y tan sólo agravará con el problema, con la retirada "significativa" de oferta, castings inmobiliarios, selección de candidatos por renta, expulsión del mercado de quienes tienen menores ingresos y, al final de todo, subida de precios.

A renglón seguido, el representante de Vox ha acusado al Gobierno de que "no les importa un comino" proteger a la gente frente a los desahucios o la subida de precios, sino que tan sólo busca movilizar a un espacio electoral "dormido". "Y si para eso tiene que tomar como rehenes a millones de españoles, no van a dudar", ha agregado.

"Los diputados del decrecimiento, los diputados de los controles de alquiler y los diputados de la inmigración masiva, que los hay a patadas en esta Cámara, deberían sentir hoy vergüenza. Porque por sus mantras los precios de los que son, la gente vive como vive", ha concluido.

JUNTS: RETIREN EL DECRETO Y NEGOCIEMOS UNO NUEVO

La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha acusado a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, de alimentar "mentiras" y "falsas esperanzas" con su discurso, y ha aseverado que la ley no prohíbe la compra de vivienda a fondos 'buitre', tampoco frena la especulación ni evita los desahucios. "Una cosa es el titular, señora ministra, y otra es lo que recoge la ley", ha añadido.

En esta línea, Nogueras ha defendido la importancia de hacer leyes "que funcionen" y que "solucionen los problemas", no que los agraven y dejen desprotegidas a las familias, como entiende que va a suceder con el decreto ley impulsado por el Gobierno.

La diputada independentista ha remarcado que la prioridad de su grupo pasa por generar seguridad jurídica y fomentar políticas que aumenten la oferta de vivienda y así se bajen los precios. También ha reprochado al PSOE que llevan en el Gobierno desde hace ocho años y en todo ese tiempo se han producido más de 200.000 desahucios.

Así, ha avisado al Ejecutivo: "No nos da miedo el chantaje ideológico de los extremos", ha avisado la diputada, que ha insistido en su petición de retirada el decreto ley y trabajar en nuevas medidas.