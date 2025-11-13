Deutsche Telekom gana un 12% más hasta septiembre, mejora previsiones y anuncia un dividendo récord

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La operadora alemana de telecomunicaciones Deutsche Telekom registró un beneficio neto de 7.886 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un avance del 12,2% respecto del resultado anotado por la empresa en el mismo periodo del ejercicio precedente, según las cuentas presentadas este jueves por la compañía, que ha revisado al alza sus previsiones anuales y elevado el dividendo correspondiente a 2025.

En términos ajustados, es decir, sin tener en cuenta los extraordinarios, el beneficio neto de la operadora germana hasta septiembre fue de 7.617 millones de euros, lo que supone un 8% más que un año antes.

La cifra de negocio neta de Deutsche Telekom en los nueve primeros meses del año ascendió a 87.361 millones de euros, un 3% por encima del dato del año anterior, incluyendo un crecimiento del 3,2% en los ingresos por servicios, hasta 74.011 millones. En concreto, el 22,1% de los ingresos netos de la alemana correspondieron al mercado doméstico y el 77,9% al internacional.

El resultado bruto de explotación ajustado tras alquileres (EbitdaAL) de la operadora aumentó un 3,2% interanual, hasta 33.411 millones de euros, mientras que la deuda neta al cierre del tercer trimestre era de 132.779 millones, un 3,2% más.

Entre julio y septiembre, el beneficio neto de Deutsche Telekom retrocedió un 17,9% respecto del mismo periodo de 2024, hasta 2.427 millones, ante el impacto de atípicos, mientras que el resultado ajustado mostró una mejoría interanual del 14,3%, hasta 2.670 millones.

La cifra de negocio neta del tercer trimestre registró un aumento interanual del 1,5%, hasta 28.935 millones, incluyendo un crecimiento del 2,2% de los ingresos por servicios, que sumaron 24.670 millones.

La operadora alemana destacó que el crecimiento en Estados Unidos continúa "con cifras impresionantes", con un crecimiento del 9% de los ingresos por servicios en el tercer trimestre, alcanzando los 18.200 millones de dólares (15.714 millones de euros), mientras que Europa mantuvo un crecimiento sólido, aunque algo más lento respecto de los trimestres anteriores, con ingresos totales de 3.200 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,2% en términos orgánicos.

De tal modo, en función de la tendencia en Estados Unidos, y especialmente debido a la consolidación de UScellular desde principios de agosto, Deustche Telekom ha elevado sus previsiones para el ejercicio 2025 por tercera vez en el año y ahora prevé un Ebitda ajustado (AL) de aproximadamente 45.300 millones de euros, frente a la previsión anterior de más de 45.000 millones.

Asimismo, la previsión de flujo de caja libre (AL) se sitúa ahora en torno a los 20.100 millones de euros, ajustada desde los más de 20.000 millones.

"Obtenemos resultados sólidos de forma constante a pesar de las dificultades del mercado", afirmó Tim Höttges, consejero delegado de Deutsche Telekom. "Queremos que nuestros accionistas también se beneficien de esta fortaleza mediante un dividendo atractivo", añadió.

De tal manera, la operadora ha anunciado que planea distribuir un dividendo récord para el ejercicio 2025, con un aumento de 90 céntimos a 1 euro por acción, sujeto a la aprobación de los organismos competentes. Además, como parte de la remuneración a sus accionistas, también prevé recomprar acciones por un valor de hasta 2.000 millones de euros en 2026.