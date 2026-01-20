Dinamarca avisa de que "no se debe excluir ninguna respuesta" ante las amenazas de aranceles de Trump

Archivo - La ministra de Asuntos Económicos de Dinamarca, Stephanie Lose, durante una rueda de prensa en Bruselas - Frederic Sierakowski/EU Council/ DPA - Archivo

BRUSELAS 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Asuntos Económicos de Dinamarca, Stephanie Lose, ha advertido este lunes que la Unión Europea "no debe excluir ninguna respuesta" ante la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer nuevos aranceles a los países europeos que participaron en maniobras militares en Groenlandia, y ha subrayado la necesidad de una respuesta "común" del bloque para proteger la relación transatlántica.

En declaraciones a su llegada a la reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin), la ministra danesa ha insistido en que la situación va más allá del un conflicto bilateral. "No se trata de una cuestión de Dinamarca y Groenlandia. Se trata de la relación transatlántica en su conjunto", ha señalado, por lo que la UE debe estar "preparada para responder y contraatacar si eso es lo que se necesita".

Las declaraciones de la ministra danesa responden a las advertencias lanzadas en los últimos días por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha amenazado con imponer aranceles a varios países europeos por su implicación en actividades militares en Groenlandia. El mandatario ha presentado esos movimientos como una provocación en una región que considera de alto interés estratégico, reavivando las tensiones con la UE y el debate sobre una respuesta coordinada del club comunitario.

Ante esta situación, ha dejado claro que Copenhague no cierra la puerta a ninguna medida y ha advertido de que "ya no es momento de limitarse a esperar con la esperanza de que esto desaparezca", aunque ha defendido seguir apostando por el diálogo con Estados Unidos, reconociendo que, sin embargo, este se desarrolla en "condiciones y circunstancias difíciles".

Además, Frederiksen ha puesto en valor el respaldo expresado en las últimas horas por varios socios europeos, entre ellos Alemania y Francia, y ha considerado "crucial" que los Veintisiete mantengan una posición unida. A su juicio, existe una "cohesión bastante fuerte" entre los ministros de Finanzas, que comparten la preocupación de que el conflicto afecta al conjunto de la relación transatlántica y conlleva riesgos geopolíticos y económicos más amplios.

Aunque ha evitado concretar qué instrumentos podría activar la UE si finalmente entran en vigor los aranceles anunciados por Trump, sí ha insistido en que "no se descarta nada", y que los Estados miembros abordarán tanto el posible uso del instrumento anticoerción como otras contramedidas que podrían activarse en las próximas semanas, siempre con el objetivo de preservar la unidad europea y evitar una escalada innecesaria.

Por último, la ministra ha recordado que, al margen de las tensiones comerciales, la UE debe mantener el foco en Ucrania y cumplir sus compromisos financieros con Kiev, ya que, en su opinión, cerrar la propuesta y comenzar los desembolsos antes de abril "no debería ser una cuestión a debate", sino que --considera-- se trata de una obligación política ineludible.