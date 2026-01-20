Trump amenaza con aranceles del 200% a vinos y champanes de Francia para que Macron se sume a la Junta de Paz para Gaza

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (derecha), escucha a su homólogo de Francia, Emmanuel Macron (izquierda), durante una reunión celebrada en agosto de 2025 en Washington sobre la guerra en Ucrania (archivo) - Europa Press/Contacto/Handout/White House

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con imponer aranceles del 200% a los vinos y champanes franceses en caso de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, decline sumarse a la Junta de Paz para Gaza, creada al hilo de la propuesta de Washington para el futuro del enclave palestino tras la ofensiva lanzada por Israel en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.

"Pondré aranceles del 200% a sus vinos y champanes y se unirá, pero no tiene que hacerlo", ha dicho Trump en declaraciones a la prensa, tras afirmar que "nadie quiere" a Macron porque "estará muy pronto fuera del cargo". "Estará fuera del cargo en unos meses", ha subrayado.

Las palabras de Trump han llegado después de que fuentes del Elíseo indicaran el lunes que el presidente francés podría declinar la posibilidad de sumarse a la Junta de Paz para Gaza, a la que han sido invitados distintos líderes mundiales durante los últimos días.

La aplicación de la primera fase de la propuesta de Estados Unidos arrancó en octubre tras un acuerdo entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y llevó aparejado un alto el fuego, mientras que el propio Trump anunció la semana pasada el inicio de la segunda etapa, sin más detalles por ahora.

La Junta de Paz, que ejercerá la labor de organismo de supervisión y que estará encabezada por Trump, estará integrada por jefes de Estado del mundo. Así, el objetivo es abordar el conflicto en Gaza y posteriormente ser expandida para tratar otros conflictos a nivel mundial.