La división naval de ThyssenKrupp se dispara más de un 35% en su estreno en Bolsa a cuenta del rearme europeo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La división naval de ThyssenKrupp, ThyssenKrupp Marine Systems, se ha estrenado este lunes en la Bolsa de Fráncfort cerrando en los 81,1 euros por acción, un 35,2% por encima del precio de apertura objetivo de 60 euros con el que salía al parqué.

Los títulos de la compañía han alcanzado un pico intradía de hasta 107 euros y se han visto impulsados por el proceso de rearme lanzado desde Europa y la OTAN con el fin de prepararse ante un posible conflicto con Rusia.

TKMS fue escindida de ThyssenKrupp y, como parte de dicho proceso, los accionistas de esta última han recibido un título de TKMS por cada 20 acciones que poseyeran de ThyssenKrupp. La matriz conserva el 51% del capital social de TKMS.

"La escisión proporciona a TKMS acceso directo al mercado de capitales y supone, también, un compromiso con la soberanía industrial de Europa. Además, permite la creación de valor, tecnología y puestos de trabajo cualificados en Alemania", ha destacado el consejero delegado de ThyssenKrupp, Miguel López.

"Como único proveedor europeo de sistemas totalmente integrados para la defensa marítima, TKMS combina su experiencia en submarinos y plataformas de superficie con una sólida posición en el mercado de la electrónica marítima, la tecnología de sensores, los efectores, los sistemas no tripulados, los sistemas de mando y control marítimos y software", ha indicado, por su parte, el CEO de TKMS, Oliver Burkhard.

De su lado, las acciones de ThyssenKrupp han concluido la jornada con una subida de 7,30%, hasta los 9,76 euros, tras haberse ajustado el precio por la escisión. TKMS empleará a unas 9.000 personas y tiene una cartera de pedidos por valor de 18.600 millones de euros.