Dollar General ficha como nuevo consejero delegado al CEO de Ahold Delhaize USA

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MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Dollar General ha nombrado a Jerry "JJ" Fleeman, actual consejero delegado de Ahold Delhaize USA, como próximo CEO de la cadena estadounidense de tiendas de descuento a partir del 1 de enero de 2027, cuando sucederá en el cargo a Todd Vasos.

Para facilitar la transición, Vasos continuará como consejero delegado de Dollar General hasta la fecha efectiva de la transición, momento en el que pasará a desempeñarse como asesor principal hasta el 2 de abril de 2027. Tras la transición, se espera que Vasos siga siendo miembro del Consejo de Administración.

"Tiene una trayectoria comprobada como CEO, estableciendo una visión estratégica clara e impulsando resultados medibles", ha destacado David Rowland, presidente del consejo de administración de Dollar General.

De su lado, Ahold Delhaize ha anunciado que JJ Fleeman dejará el próximo mes de junio su cargo como CEO de la filial estadounidense de la cadena europea de supermercados, que ocupa desde 2023, y tras haber desarrollado una carrera de 36 años en empresas del grupo, incluyendo Food Lion, la principal marca de Ahold Delhaize en Estados Unidos.

Durante su trayectoria en la compañía, el ejecutivo ha desempeñado diversos puestos de liderazgo en áreas como estrategia, comercialización, digitalización, operaciones minoristas, marketing y merchandising.