Ebro eleva un 3,4% su beneficio en 2025, hasta alcanzar casi los 215 millones

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ebro Foods ha elevado un 3,4% su beneficio en 2025, hasta alcanzar los 214,8 millones de euros, según informa la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la multinacional ha explicado que el 2025 se ha caracterizado por un mercado bajista de materias primas, una elevada presión competitiva y una notable complejidad operativa -desde la gestión de inventarios hasta el impacto de los aranceles en Estados Unidos, la volatilidad del tipo de cambio o las nuevas exigencias regulatorias-.

En este contexto, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado se ha elevado un 1,8%, hasta los 420,6 millones de euros, lo que supone un nuevo récord histórico para el grupo tras absorber alrededor de 20 millones de euros por el impacto de los nuevos aranceles de la Administración estadounidense (12,9 millones de euros), y el efecto del tipo de cambio (siete millones de euros).

Ebro ha señalado que la firma está superando el "fuerte impacto" de los aranceles sobre el arroz jazmín y las pastas, así como los efectos de la fluctuación del tipo de cambio en las exportaciones a Estados Unidos.

El importe neto de la cifra de negocio se redujo en un 4%, hasta los 3.013,6 millones de euros, debido fundamentalmente por la bajada de los precios al consumidor y el impacto del tipo de cambio, que alcanza los 49,44 millones de euros.

Por su parte, la deuda neta del fabricante de Brillante y SOS se sitúa en 529,4 millones de euros, lo que supone una reducción de 63,8 millones de euros respecto a diciembre de 2024, tras unas inversiones en 'capex' de 134,9 millones de euros y la mejora de la política de retribución al accionista, que se ha traducido en el pago de 111,6 millones de euros.

Por categorías, la del arroz ha mostrado un buen comportamiento durante el ejercicio completo, apoyada en la buena evolución de las categorías de conveniencia y del negocio en sus principales mercados.

Así, alcanzó unas ventas de 2.326 millones de euros, un 5,2% menos, mientras que el Ebitda se situó en 337,5 millones de euros, un 3,5% más.

En el ámbito de las materias primas, Ebro ha señalado que el año ha estado condicionado por una tendencia claramente bajista, con precios históricamente bajos del arroz largo en Estados Unidos y Europa. En este último mercado, las buenas cosechas han coexistido con incidencias relevantes en variedades japónicas por las restricciones en el uso de insecticidas, mientras que la fuerte presión de las importaciones procedentes de países EBA y Mercosur ha reactivado la petición de cláusulas de salvaguardia por parte de los agricultores y del propio sector, una reivindicación apoyada por Ebro.

CRECE EN ESPAÑA LA MARCA BRILLANTE

Respecto a la evolución de los negocios, en España ha destacado el crecimiento de la categoría de vasitos y productos microondas de la marca Brillante, así como el buen comportamiento del negocio industrial, impulsado por las ventas a otros grupos y el suministro de vasitos a Estados Unidos a raíz de los ajustes de capacidad en Memphis. Mientras que en la categoría de pasta ha completado una evolución desigual en los distintos negocios de este área.

Las ventas se situaron al cierre del año en 690,3 millones de euros, lo que supone 0,2% menos, mientras que el Ebitda se reduce en un 5%, hasta alcanzar 99,3 millones de euros.

De esta forma, en el ámbito de las materias primas, el precio del trigo duro se ha mantenido estable, con una tendencia a la baja a lo largo del ejercicio, mientras que el del huevo ha registrado incrementos relevantes, lo que ha obligado a trasladar parcialmente dichas subidas a los precios al consumidor en el negocio de pasta fresca.

Respecto a la evolución del negocio, la pasta fresca registró un comportamiento positivo, especialmente en Francia, apoyado en la buena marcha de Lustucru y del gnocchi, mientras que se vio afectada por la subida de aranceles en Estados Unidos (del 1% al 15% en pasta seca y del 6,6% al 15% en pasta fresca) y por el impacto del tipo de cambio.

Por su parte, la pasta premium Garofalo sigue avanzando en mercados como Francia, Italia y España, mientras que Bertagni mantiene una evolución estable en Europa y Olivieri se ha enfrentado a un entorno muy promocional en Canadá.

Ebro, que ha calificado el ejercicio 2025 como un "buen año", ha empezado el 2026 adquiriendo el 30% restante de la empresa italiana Bertagni 1882 SpA, que posiciona a la compañía española como el segundo mayor productor de pasta fresca del mundo.