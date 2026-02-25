El Ibex 35 cierra con un alza del 1,49% y un nuevo máximo histórico por encima de los 18.460 puntos

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 continúa su particular senda alcista y fija un nuevo máximo histórico al cerrar en los 18.461 puntos la sesión de este miércoles, un 1,49% más que en la jornada previa. El selectivo nacional, al igual que el resto de parqués europeos, ha dejado a un lado las correcciones de la sesión de ayer por el miedo a la Inteligencia Artificial (IA), aunque los ojos de los inversores estarán puestos esta noche en los resultados de Nvidia.

La jornada ha estado protagonizada por el 'Investor Day' del Banco Santander y la presentación de los resultados empresariales de Aena, Iberdrola y Rovi.

El banco que preside Ana Botín ha comunicado antes de la apertura de la Bolsa que prevé obtener un beneficio neto de más de 20.000 millones de euros en 2028 y que el dividendo en efectivo por acción se multiplique por más de dos en comparación con el recién cerrado ejercicio.

De su lado, el gestor aeroportuario ha informado de que registró un beneficio neto de 2.136,7 millones de euros en 2025, cifra un 10,3% superior al ejercicio anterior. La energética presidida por Ignacio Sánchez Galán, por su parte, obtuvo unas ganancias récord de 6.285 millones de euros, un 12% más, impulsada por unas inversiones de 14.460 millones. Y la farmacéutica se anota un rendimiento de 140,4 millones de euros, un 3% superior al de 2024.

Los inversores han acogido estos anuncios con signo distinto. Mientras Rovi (+4,92%) y Santander (+4,81%) suscriben la segunda y tercera mayor alza de todo el índice, respectivamente, Iberdrola ha subido un 1,5% y Aena ha cedido un 1,89%, hasta los 26,93 euros por título.

A la entidad presidida por Maurici Lucena se le suman en el lado negativo solo Inditex (-1,18%), Puig (-1,16%), Ferrovial (-0,71%) y Caixabank (-0,42%).

Por el contrario, encabeza la lista de revalorizaciones del selectivo Acciona (+8,29%), impulsada por su filial Nordex, que se dispara en la Bolsa de Fráncfort más del 20% tras presentar resultados.

A nivel internacional, el Nikkei japonés ya hacía prever subidas en todos los parqués, al ascender un 2,20% a la conclusión de la jornada de hoy. Así, en el Viejo Continente, a la mejora del Ibex 35 se añaden las subidas -aunque más tímidas- del FTSE 100 inglés (+1,13%), del MIB italiano (+1,03%), del DAX alemán (+0,76%) y del CAC 40 francés (+0,45%).

EL TIRÓN DE LOS ACTIVOS REFUGIO

Por otro lado, entre los principales beneficiados por el temor de una burbuja especulativa en la IA y de un aumento de la incertidumbre geopolítica -ante la posible intervención de EEUU en Irán- se encuentran los activos refugio. En este sentido, el oro se eleva ya hasta los 5.200 dólares la onza y se anota un alza acumulada de alrededor de un 18% desde los mínimos anotados a inicios de este mismo mes, cuando encontró su suelo en los 4.400 dólares.

No obstante, el banco estadounidense JP Morgan anticipa que el metal dorado cerrará el ejercicio en los 6.300 dólares la onza. Desde los niveles actuales, la estimación aportada da al oro un margen alcista de más de un 20%. La plata, por su lado, supera ya los 90 dólares la onza y deja atrás los mínimos de 64 dólares registrados a inicios de este mes, pero todavía cotiza un 30% por debajo de sus máximos.

PETRÓLEO, DEUDA, DIVISAS Y BITCOIN

En cuanto a la cotización del crudo, el barril de Brent se situaba prácticamente plano en los 70,73 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 65,44 dólares, un 0,19% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años se situaba en el 3,108%, frente al 3,119% registrado al cierre del martes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán ha caído hasta los 40,56 puntos básicos.

Respecto a la divisas, el euro se ha apreciado un 0,24% frente al dólar en la media sesión, hasta negociarse con un tipo de cambio de 1,18 'billetes verdes' por cada euro.

En cuanto al mercado de las criptomonedas, el Bitcoin frena sus retrocesos y se alza hoy por encima de los 68.000 dólares, un 5,6% más respecto a la sesión anterior.